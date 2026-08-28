Η Στεφανία Γουλιώτη... προσπάθησε να τραγουδήσει τον «Λογαριασμό» της Λιόλιου

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Η ηθοποίος Στεφανία Γουλιώτη βρισκόταν σε αυτοκίνητο την ώρα που έπαιζε η επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου "Ο λογαριασμός" και προσπαθούσε να μαντέψει τους στίχους.

Η ηθοποιός τελικά να ολοκληρώσει σωστά το ρεφρέν και κατέγραψε στη στιγμή σε βίντεο και το μοιράστηκε με τους διαδιακτυακούς της φίλους.

«Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά», λέει χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο που έγινε viral:

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