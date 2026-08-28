Πυρκαγιά στον Πρινιά - Στο "κόκκινο" όλη η Κρήτη και το Σάββατο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:30. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο ενώ στο έργο του Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Γόρτυνας με υδροφόρες.

Η κινητοποίηση είναι αυξημένη, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου βρίσκεται σήμερα στην Κατηγορία Κινδύνου 5, με τις συνθήκες να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση οποιασδήποτε εστίας.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την Κρήτη, καθώς το νησί βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος σε κατάσταση συναγερμού, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρής βλάστησης και των ισχυρών ανέμων.

Ακόμη πιο δύσκολη αναμένεται η αυριανή ημέρα, Σάββατο 29 Αυγούστου, καθώς και οι τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες – Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι – θα βρίσκονται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου.

Image

Διαβάστε επίσης:

Στο ΠΑΓΝΗ 12χρονος που δέχθηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο

S.O.S στην Κρήτη: Κλειστό το Δικταίο Άντρο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 5)

Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον ευρωπαίο ΟΦΗ