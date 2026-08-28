Δήμος Βιάννου: Θα καλύπτει το ενοίκιο των εκπαιδευτικών που θα μένουν μόνιμα στην περιοχή

Η Δημοτική Αρχή Βιάννου προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία, καλύπτοντας από σήμερα το ενοίκιο όσων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα σχολεία του Δήμου, αποφασίσουν να διαμένουν μόνιμα στην περιοχή.

Αυτή την απόφαση έκανε γνωστή σήμερα ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης στον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Γιώργο Μακράκη και στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, που σήμερα βρέθηκαν στο Δημαρχείο, στα πλαίσια της συνάντησης, η οποία έγινε για τα εκπαιδευτικά ζητήματα στη Βιάννο.

«Ο Δήμος Βιάννου από το 2027, μέσα από τον προϋπολογισμό του, θα καλύπτει το ενοίκιο όσων εκπαιδευτικών επιλέξουν να διαμένουν στη Βιάννο. Έτσι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και οι λοιποί Δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4483/17, θα καλύπτονται στο ζήτημα της στέγασης τους, από το Δήμο Βιάννου.

Τις επόμενες ημέρες μάλιστα ο Δήμος θα ζητήσει από όλες τις σχολικές Μονάδες και τους υπόλοιπους Δημόσιους υπαλλήλους να μας ενημερώσουν ποιοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή ποιοι εργάζονται και μένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, προκειμένου να ληφθουν υπ΄οψιν στον προϋπολογισμό του 2027 και από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, να καλύπτουμε τη δαπάνη του ενοικίου τους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαριτάκης.

Πέραν από το παραπάνω θέμα, στη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία το παρών έδωσε και ο αρμόδιος για θέματα Παιδείας αντιδήμαρχος Θεόδωρος Καρτσάκης, τέθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τις σχολικές Μονάδες και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συζήτηση συγκεκριμένα περιστράφηκε γύρω από την κατάσταση των σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βιάννου, που λειτουργούν στην Έμπαρο, στην Άνω Βιάννο, στο Καστρί, στην Άρβη και στην Ψαρή Φοράδα.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Μπαριτάκης, η Δημοτική Αρχή εχει φροντίσει για τη συντήρηση των παραπάνω σχολικών Μονάδων, με τη συντήρηση του σχολείου της Ψαρής Φοράδας να ολοκληρώνεται άμεσα. Παρεμβάσεις για τις οποίες, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Βιάννου, εχουν δαπανηθεί περισσότερα χρήματα από όσα λαμβάνει συνολικά από το αρμόδιο Υπουργείο για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

«Όλα τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τα σχολεία μας καλύπτονται από το Δήμο Βιάνου και επιπρόσθετα παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια για τον εξοπλισμό τους, ενισχύοντας τα σχολεία είτε με διαδραστικούς πίνακες (ειδικά φέτος θα δοθούν και στα σχολεία της Άρβης και της Ψαρής Φοράδας), είτε με αθλητικό υλικό, είτε με την κάλυψη κάθε άλλης ανάγκης», σημείωσε ο κ. Μπαριτάκης

Την ίδια στιγμή, όπως είπε ο Δήμαρχος Βιάννου προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», εχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση τα σχολεία της Εμπάρου και της Ψαρης Φοράδας, ενώ έχει ηδη γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση στο σχολείο της Άνω Βιάννου

Τέλος στο τραπέζι της συζήτησης έπεσε και το ζήτημα του επαναχαρακτηρισμού των σχολείων της Βιάννου ως δυσπρόσιτων. Ο κ. Μπαριτάκης επισήμανε πως σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Γιάννη Παπαδομαρκάκη αναμένεται η έγκριση της απόφασης για τον επαναχαρακτηρισμό των σχολείων ως δυσπρόσιτα, που είχαν αποχαρακτηριστεί αδίκως το 2018. Μια επαναφορά που αναμένεται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει γίνει από τον κ. Παπαδομαρκάκη.

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