Η γυναίκα που έγινε εκατομμυριούχος στα 23 αποκαλύπτει την αλλαγή που την έκανε και κερδίζει χρήματα!

Η Shelby Sapp μοιράζεται τα μυστικά πίσω από την επιτυχία της. Η 25χρονη επιχειρηματίας και internet personality αντάλλαξε οικονομικές συμβουλές και απόψεις με την 32χρονη Vivian Tu, τη γυναίκα που είναι γνωστή online ως «Your Rich BFF» στο επεισόδιο της 26ης Αυγούστου του podcast Network and Chill with Your Rich BFF, εξηγώντας πώς κατάφερε να αποκτήσει την περιουσία της σε τόσο νεαρή ηλικία.

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«Τα χρήματα δεν είναι κάτι που πρέπει να θεοποιούμε», είπε η Sapp, η οποία έγινε εκατομμυριούχος στα 23 της και τόνισε:

«Δεν πρέπει να βλέπουμε τα χρήματα ως κάτι περιορισμένο. Τα χρήματα υπάρχουν σε αφθονία».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι οποιοδήποτε οικονομικό «ταβάνι» πιστεύουμε πως υπάρχει είναι, στην πραγματικότητα, μια «ψευδαίσθηση».

«Υπάρχει αυτή η αντίληψη της έλλειψης γύρω από τα χρήματα, αλλά από τη στιγμή που αλλάζεις τη νοοτροπία σου από το «τα χρήματα σπανίζουν» στο «τα χρήματα υπάρχουν σε αφθονία», το σύμπαν κυριολεκτικά θα ευθυγραμμιστεί ώστε να ελκύεις χρήματα», είπε. «Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, είναι τόσο αληθινό. Τα χρήματα είναι ενέργεια».

«Εγώ βλέπω τα χρήματα ως εργαλείο», συνέχισε και τόνισε:





«Τα βλέπω σαν κουπόνια διασκέδασης. Τα χρήματα είναι απλώς ένας τρόπος για να μπορώ να ζω τη ζωή μου όπως θέλω και όταν αρχίζεις να λειτουργείς μέσα από τη δημιουργικότητα, την αφθονία και την ασφάλεια, αντί να λειτουργείς σε κατάσταση επιβίωσης, αρχίζεις να ενεργοποιείς ένα διαφορετικό κομμάτι του εγκεφάλου σου».

Η Sapp πρόσθεσε ότι δεν ξυπνά κάθε πρωί με κίνητρο «τα χρήματα που βλέπει στον λογαριασμό της», αλλά με την πρόθεση να «κυνηγήσει την ενέργεια» και να νιώσει ολοκληρωμένη.

Τα χρήματα, όπως εξήγησε, «είναι απλώς ένα υποπροϊόν».

Στη συνέχεια της συζήτησης, η Tu ρώτησε τη Sapp πότε πιστεύει ότι άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα οικονομικά της κι εκείνη απάντησε ότι η νοοτροπία της αλλάζει «συνεχώς» και ότι «εξακολουθεί να αλλάζει».

«Όταν δούλευα σε δουλειές με τον κατώτατο μισθό, δεν πίστευα ότι τα χρήματα με έλεγχαν. Πάντα είχα αυτή τη νοοτροπία του τύπου: γιατί να αποταμιεύω μέχρι και το τελευταίο λεπτό και να μετράω κάθε δεκάρα, όταν μπορώ απλώς να βγάλω περισσότερα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Vivian Tu, από την πλευρά της, είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της στο PEOPLE τον περασμένο Φεβρουάριο ότι δεν χρησιμοποιεί τα social media για να «δίνει οικονομικές συμβουλές», αλλά για να «διδάσκει χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό»:

«Πάντα ενθαρρύνω τους ανθρώπους, αν θέλουν οικονομικές συμβουλές προσαρμοσμένες στη δική τους περίπτωση, να απευθύνονται σε έναν πιστοποιημένο οικονομικό σύμβουλο ή σε έναν σύμβουλο που έχει θεσμική υποχρέωση να ενεργεί προς το συμφέρον τους, γιατί εγώ δεν είναι δυνατόν να γνωρίζω την ακριβή οικονομική κατάσταση και των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων που με ακολουθούν στις διάφορες πλατφόρμες», είπε και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά:

«Και δεν είναι απαραίτητα αλήθεια ότι κάθε συμβουλή ή κάθε πληροφορία οικονομικού αλφαβητισμού που μοιράζομαι αφορά τους πάντες. Πρέπει να έχεις και τον απαραίτητο μιντιακό γραμματισμό ώστε να αναγνωρίζεις ότι κάτι δεν απευθύνεται πάντα σε εσένα».

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