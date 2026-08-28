Βιάννος: Ελεύθερος για την χασισοφυτεία στην Κάτω Σύμη ο 62χρονος

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απολογία του ο 62χρονος που είχε συλληφθεί για την χασισοφυτεία στην Κάτω Σύμη του Δήμου Βιάννου.

Ο 62χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, μετά την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που είχε ασκηθεί σε βάρος του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε και, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί, αλλά να αφεθεί ελεύθερος υπό την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο 62χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τρίτη, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε αγροτική περιοχή της Κάτω Σύμης, όπου είχε εντοπιστεί φυτεία με 45 δενδρύλλια κάνναβης, ορισμένα από τα οποία έφταναν σε ύψος τα 3,5 μέτρα.

Στην έρευνα που ακολούθησε σε χώρους που χρησιμοποιούσε, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει, μεταξύ άλλων, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καλλιεργητικά εργαλεία και κινητό τηλέφωνο, ενώ είχε κατασχεθεί και ένα φορτηγό όχημα.

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