Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον ευρωπαίο ΟΦΗ

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Με συνθήματα, καπνογόνα και ασταμάτητους πανηγυρισμούς, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ υποδέχθηκαν στις 3 τα ξημερώματα την αποστολή της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στην Κρήτη ως θριαμβευτής!

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Με νέα μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ στη Βουλγαρία με 2-0 , η καταπληκτική ομάδα του Χρήστου Κόντη σφράγισε με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή της στη League Phase του Europa League.

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Οι φίλαθλοι δημιούργησαν θερμή ατμόσφαιρα στο αεροδρόμιο, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.

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Η νύχτα έγινε μέρα στο Ηράκλειο, με τα συνθήματα και τους πανηγυρισμούς να δίνουν το στίγμα μιας ιστορικής βραδιάς για τον ΟΦΗ.

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Ο ΟΦΗ πέρα από την μεγάλη πρόκριση, στη Σόφια έκανε και την πρώτη του εκτός έδρας Ευρωπαϊκή νίκη σε διοργάνωση της UEFA.

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