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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον ευρωπαίο ΟΦΗ

οφη υποδοχή Αθανασίου
clock 07:47 | 28/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Με συνθήματα, καπνογόνα και ασταμάτητους πανηγυρισμούς, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ υποδέχθηκαν στις 3 τα ξημερώματα την αποστολή της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στην Κρήτη ως θριαμβευτής!

ΚΟΝΤΗΣ αεροδρομιο

Με νέα μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ στη Βουλγαρία με 2-0 , η καταπληκτική ομάδα του Χρήστου Κόντη σφράγισε με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή της στη League Phase του Europa League.

ΥΠΟΔΟΧΉ ΟΦΗ

Οι φίλαθλοι δημιούργησαν θερμή ατμόσφαιρα στο αεροδρόμιο, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.

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Η νύχτα έγινε μέρα στο Ηράκλειο, με τα συνθήματα και τους πανηγυρισμούς να δίνουν το στίγμα μιας ιστορικής βραδιάς για τον ΟΦΗ.

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Ο ΟΦΗ πέρα από την μεγάλη πρόκριση, στη Σόφια έκανε και την πρώτη του εκτός έδρας Ευρωπαϊκή νίκη σε διοργάνωση της UEFA.

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