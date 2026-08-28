Νεπάλ: Πάνω από 450 οι νεκροί – Κίνδυνος για νέες πλημμύρες και αγωνία για τους αγνοούμενους

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.

Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Την ώρα που από το Νεπάλ έρχονται εικόνες Αποκάλυψης και συνεργεία αναζητούν επιζώντες, υπάρχει προειδοποίηση για πιθανά νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα διατρέχει «υψηλό κίνδυνο υπερχείλισης» κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πλημμύρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι «οι εισροές νερού στη λίμνη θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 3 εκατ. κυβικά μέτρα τις επόμενες τρεις ημέρες εν μέσω συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων» – όγκος ισοδύναμος με αυτόν σε 1.200 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Η αστυνομία εμποδίζει την είσοδο σε ορισμένες από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο κοντά στις κοίτες των ποταμών καθώς υπάρχει ανησυχία για νέες πλημμύρες.

Με την υποχώρηση των υδάτων αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής, ενώ τα πάντα είναι καλυμμένα με λάσπη.

100 εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα

Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται 48 ώρες μετά την καταστροφή. Οι ελπίδες των συγγενών των αγνοουμένων αναπτερώθηκαν όταν οι αρχές κατάφεραν να διασώσουν πάνω από 450 ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί σε μία υπόγεια σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται για να απεγκλωβιστούν από το σημείο άλλοι 100 περίπου άνθρωποι, η πλειοψηφία τους εργάτες.

This is how the brave soldiers of the Nepali Army reached the hydropower tunnel to rescue those trapped inside.







Despite facing immense risks and challenging conditions, they stood on the front lines to save precious lives.







A heartfelt salute from the bottom of my heart to every… https://t.co/lvqFtNzT67 pic.twitter.com/wPldazvSYa — Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) August 27, 2026

Ελικόπτερα εξακολουθούν να πετούν πάνω από τα βουνά, αναζητώντας ίχνη ζωής και παραδίδοντας προμήθειες βοήθειας.

🇳🇵This is the kind of flood that gives you seconds to react.







Ground-level footage shows people running for their lives as a flash flood suddenly tears through the Nepal–Tibet region.







One moment it's a river. The next, it's a wall of water.







Writer: Lynnpic.twitter.com/wrzCovtCd2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2026

Εκτός από το τραγικό ανθρώπινο κόστος αυτής της φυσικής καταστροφής, οι πλημμύρες προκαλούν επίσης πλήγμα στην οικονομία του Νεπάλ αλλά και πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση που αναδείχθηκε μετά από μία περίοδο έντονων διαμαρτυριών της νεολαίας στη χώρα που είχαν σαν αποτέλεσμα την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Όταν ο Balendra Shah ανέλαβε πρωθυπουργός τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, κληρονόμησε μια σειρά από προβλήματα, μεταξύ των οποίων μια οικονομία που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην ξένη βοήθεια, χρήματα που στέλνονταν στην πατρίδα τους από Νεπαλέζους που εργάζονταν στο εξωτερικό και εισαγωγές από τους πολύ μεγαλύτερους γείτονές της χώρας, την Κίνα και την Ινδία.

Η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της χώρας αναφέρει ότι 80 γέφυρες και 40 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων δρόμων έχουν υποστεί ζημιές από την πλημμύρα.

Η πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή βρίσκεται κατά μήκος των συνόρων με την Κίνα, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς τους δρόμους και τις γέφυρες ήταν καθοριστικοί για τη μεταφορά αγαθών από και προς τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Νεπάλ.

🇳🇵 Disaster in Nepal..⚠️🚨







New Released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake.#Nepal #NepalFlooding #Floods #Rasuwa #flasfloods #NepalFloods… pic.twitter.com/3Ofw8n7OBA — sustainme.in® (@sustainme_in) August 27, 2026

Αυτό θέτει τις αρχές αντιμέτωπες όχι μόνο με το τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης βασικών υποδομών, αλλά και με τον αντίκτυπο σοβαρών διαταραχών στη ροή αγαθών που είναι κρίσιμες για την οικονομία της χώρας.

Ο Daniel Shugar, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι στον Καναδά, ήταν ένας από τους πρώτους επιστήμονες που υπέδειξαν ότι το ξαφνικό πλημμυρικό συμβάν της Τετάρτης θα μπορούσε να έχει προκληθεί από κατάρρευση παγετώνα.

Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι οι πλημμύρες ήταν το αποτέλεσμα κατολίσθησης που προκλήθηκε από σεισμό.

Ωστόσο, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε έκτοτε ότι δεν υπήρξε σεισμική δόνηση και ότι αυτό που συνέβη ήταν κατάρρευση παγετώνα.

Μιλώντας στο BBC, ο Shugar είπε ότι περισσότερα γεγονότα αυτού του είδους έχουν συμβεί την τελευταία δεκαετία από ό,τι στο παρελθόν, κάτι που πιθανότατα οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.

Εξήγησε ότι η λέπτυνση των παγετώνων που προκαλείται από την υπερθέρμανση μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα κατολισθήσεων.

Αν και ο Shugar επέμεινε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να συνδέσει οριστικά το συγκεκριμένο συμβάν με την κλιματική αλλαγή, είναι «σίγουρα κάτι που οι συνάδελφοί μου και άλλοι σε όλο τον κόσμο εξετάζουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Έλληνας του MIT που προέβλεψε το feed 30 χρόνια πριν - H εντυπωσιακή ιστορία του

Βρετανία: Χάος με κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια - Στον «αέρα» δεδομένα εκατομμυρίων πελατών



