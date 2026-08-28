Conference League: Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Κωστούλα με τη Μπράιτον (βίντεο)

Με τον Μπάμπη Κωστούλα να πετυχαίνει το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ της καριέρας του, η Μπράιτον νίκησε άνετα 4-0 την Τρόμσο στην Αγγλία και θα είναι μία εκ των υποψηφίων αντιπάλων του Παναθηναικού στον ενιαίο όμιλο του Conference League. Ο 19χρονος Έλληνας ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός εφέτος, άνοιξε το σκορ στο 22΄ ενώ έβγαλε και την ασίστ στον Βίφερ για το 3-0 στο 38΄. Αναμφίβολα σπουδαία εμφάνιση για τον Κωστούλα που έμεινε στο ματς σε όλο το 90λεπτο, για πρώτη φορά μετά τον αγώνα κυπέλλου με τη Λίβερπουλ στις 14 Φεβρουαρίου.

What a finish from Babis! 🎯 pic.twitter.com/cI6ujjdf4e — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) August 27, 2026

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για τα play off του Conference League (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):





Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία) 2-2 παρ. (2-2)

(34' Κάρα, 119' Τσβέτκοβιτς - 79' Καμπορέ, 100' Μίλερ)

* 3-4 στα πέναλτι





Κουόπιο (Φινλανδία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-0 (1-1)

(75΄αυτ. Πίκο)

Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 1-0 παρ. (0-1)

* 4-3 στα πέναλτι

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Τβέντε (Ολλανδία) 1-4 παρ. (1-0)

(59΄ Μπόρχες - 79΄ Πιάτσα, 90+2΄ Μπρουνς, 94΄ Βέγκχορστ, 114΄ Ταχά)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) -Λουγκάνο (Ελβετία) 1-1 (1-2)

(69΄πεν. Πέρετζ - 79΄ Μοκάντα)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) -Μάδεργουελ (Σκωτία) 4-1 (3-1)

(6΄ Σέρναντ, 60΄ Ματάνοβιτς, 63΄ Ιριέ, 85΄ Γκότο - 22΄ Λονγκέλο)

Μονακό (Γαλλία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) 4-1 (3-2)

(30΄ Μπρουνέρ, 43΄ Κουλιμπαλί, 50΄ Γκολόβιν, 78΄ Μπίρετ - 83΄ Αντίστε)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-2 παρ. (2-2)

(90+2΄ Νταρίντα - 72΄, 120+5΄πεν. Ντέσερς)

Κοπεγχάγη (Δανία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 4-1 (0-0)

(41΄ Περέιρα, 49΄ Μάντσεν, 78΄ Κλεμ, 90+3΄αυτ. Αχιάμπου - 69΄πεν. Τουόμινεν)

Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) - Ντρίτα (Κόσοβο) 0-0 παρ. (2-2)

* 4-2 Στα πέναλτι

Ρίγα FC (Λετονία) - Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 2-1 (0-0)

(47΄ Ραμίρες, 89΄ Μ'Χαντ - 67΄ Κλετσκάρο)

Πάφος (Κύπρος) - Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) 4-2 παρ. (1-1)

(13΄ Σέμα, 78΄ Ιωάννου, 116΄ Ενγκαμαλέ, 120΄ Άντερσον Σίλβα

- 8΄ Φαντάιρο, 87΄ Ρίτσαρντς)

Ρακόβ (Πολωνία) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 2-3 παρ. (2-2)

(61΄πεν. Ντιαμπί, 88΄ Εμρέλι - 1΄ Ράτσι, 66΄ Σέγκο, 94΄ Πούκστας)

Μπραν (Νορβηγία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-2 (1-1)

(45+3΄ Χολμ, 56΄ Ίνγκασον, 86΄πεν. Κάστρο - 63΄ Εντιαγέ, 67΄ Ζαφείρης)

Άγιαξ (Ολλανδία) - Σιόν (Ελβετία) 5-3 (4-2)

(1΄ Μπάας, 39΄ Κλάασεν, 45+1΄, 51΄ Αροκοντάρε, 54΄ Εντβάρντσεν -

18΄,36΄,90΄ Μοκάνγκο)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Νόρτζελαντ (Δανία) 2-3 (0-1)

(21΄πεν. Γκέρτλερ, 28΄ Μπάλντε - 14΄ Λαχτενμάκι, 24΄ Αμοάκο,

82΄ Ράσμουσεν)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Αταλάντα (Ιταλία) 0-1 (0-0)

(72΄ Σκαμάκα)

Μπράιτον (Αγγλία) - Τρόμσο (Νορβηγία) 4-0 (0-0)

(22΄ Κωστούλας, 33΄ Ντε Κάιπερ, 38΄ Βιφερ, 86΄ Μποσάλι)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0 (0-2)

Μπόρατς (Βοσνία) - Βίκινγκουρ (Ισλανδία) 3-1 (3-1)

(55΄ Ερέρα, 67΄ Γιούντσιτς, 90+4΄ Ντάιτς - 17΄αυτ. Χρέλια)

Ριέκα (Κροατία) - Μίντιλαντ (Δανία) 1-4 (0-2)

(4΄ Αντού Αντζέι - 17΄ Ιεανάτσο, 51΄ Οσόριο, 56΄ Γένσεν, 78΄ Τσο)

Παρτιζάν (Σερβία) - Χετάφε (Ισπανία) 2-1 (1-3)

(53΄ Γεχ, 76΄ Κόιτσεκ - 69΄ Ουνάλ)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) - Γάνδη (Βέλγιο) 2-3 (0-0)

(56΄ Κερ, 77΄ Πάσλακ - 39΄ Βεργκάρα, 84΄ Μπέργκες, 90+1' αυτ. Τσάιβα)

Λαρν (Β. Ιρλανδία) - Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 0-3 παρ. (2-0)

(82΄ Γκόμεζ, 85΄ Πίντο, 120+1΄ Τολεδάνο)

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