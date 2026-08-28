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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Κωστούλα με τη Μπράιτον (βίντεο)

κωστούλας
clock 08:13 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον Μπάμπη Κωστούλα να πετυχαίνει το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ της καριέρας του, η Μπράιτον νίκησε άνετα 4-0 την Τρόμσο στην Αγγλία και θα είναι μία εκ των υποψηφίων αντιπάλων του Παναθηναικού στον ενιαίο όμιλο του Conference League. Ο 19χρονος Έλληνας ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός εφέτος, άνοιξε το σκορ στο 22΄ ενώ έβγαλε και την ασίστ στον Βίφερ για το 3-0 στο 38΄. Αναμφίβολα σπουδαία εμφάνιση για τον Κωστούλα που έμεινε στο ματς σε όλο το 90λεπτο, για πρώτη φορά μετά τον αγώνα κυπέλλου με τη Λίβερπουλ στις 14 Φεβρουαρίου. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για τα play off του Conference League (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):



Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία)          2-2 παρ. (2-2)

(34' Κάρα, 119' Τσβέτκοβιτς - 79' Καμπορέ, 100' Μίλερ)

* 3-4 στα πέναλτι



Κουόπιο (Φινλανδία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)     1-0  (1-1)

(75΄αυτ. Πίκο)

Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Ρέιντζερς (Σκωτία)          1-0 παρ. (0-1)

* 4-3 στα πέναλτι

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Τβέντε (Ολλανδία)        1-4 παρ. (1-0)

(59΄ Μπόρχες - 79΄ Πιάτσα, 90+2΄ Μπρουνς, 94΄ Βέγκχορστ, 114΄ Ταχά)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) -Λουγκάνο (Ελβετία)      1-1 (1-2)

(69΄πεν. Πέρετζ - 79΄ Μοκάντα)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) -Μάδεργουελ (Σκωτία)        4-1 (3-1)

(6΄ Σέρναντ, 60΄ Ματάνοβιτς, 63΄ Ιριέ, 85΄ Γκότο - 22΄ Λονγκέλο)

Μονακό (Γαλλία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)        4-1 (3-2)

(30΄ Μπρουνέρ, 43΄ Κουλιμπαλί, 50΄ Γκολόβιν, 78΄ Μπίρετ - 83΄ Αντίστε)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)  1-2 παρ. (2-2)

(90+2΄ Νταρίντα - 72΄, 120+5΄πεν. Ντέσερς)

Κοπεγχάγη (Δανία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)      4-1 (0-0)

(41΄ Περέιρα, 49΄ Μάντσεν, 78΄ Κλεμ, 90+3΄αυτ. Αχιάμπου - 69΄πεν. Τουόμινεν)

Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) - Ντρίτα (Κόσοβο)          0-0 παρ. (2-2)

* 4-2 Στα πέναλτι

Ρίγα FC (Λετονία) - Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε)         2-1 (0-0)

(47΄ Ραμίρες, 89΄ Μ'Χαντ - 67΄ Κλετσκάρο)

Πάφος (Κύπρος) - Ντινάμο Σίτι (Αλβανία)            4-2 παρ. (1-1)

(13΄ Σέμα, 78΄ Ιωάννου, 116΄ Ενγκαμαλέ, 120΄ Άντερσον Σίλβα

 - 8΄ Φαντάιρο, 87΄ Ρίτσαρντς)

Ρακόβ (Πολωνία) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)         2-3 παρ. (2-2)

(61΄πεν. Ντιαμπί, 88΄ Εμρέλι - 1΄ Ράτσι, 66΄ Σέγκο, 94΄ Πούκστας)

Μπραν (Νορβηγία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)                   3-2 (1-1)

(45+3΄ Χολμ, 56΄ Ίνγκασον, 86΄πεν. Κάστρο - 63΄ Εντιαγέ, 67΄ Ζαφείρης)

Άγιαξ (Ολλανδία) - Σιόν (Ελβετία)                  5-3 (4-2)

(1΄ Μπάας, 39΄ Κλάασεν, 45+1΄, 51΄ Αροκοντάρε, 54΄ Εντβάρντσεν - 

18΄,36΄,90΄ Μοκάνγκο)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Νόρτζελαντ (Δανία)          2-3 (0-1)

(21΄πεν. Γκέρτλερ, 28΄ Μπάλντε - 14΄ Λαχτενμάκι, 24΄ Αμοάκο, 

82΄ Ράσμουσεν)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Αταλάντα (Ιταλία)        0-1 (0-0)

(72΄ Σκαμάκα)

Μπράιτον (Αγγλία) - Τρόμσο (Νορβηγία)               4-0 (0-0)

(22΄ Κωστούλας, 33΄ Ντε Κάιπερ, 38΄ Βιφερ, 86΄ Μποσάλι)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) - Μπράγκα (Πορτογαλία)   0-0 (0-2)

Μπόρατς (Βοσνία) - Βίκινγκουρ (Ισλανδία)            3-1 (3-1)

(55΄ Ερέρα, 67΄ Γιούντσιτς, 90+4΄ Ντάιτς - 17΄αυτ. Χρέλια)

Ριέκα (Κροατία) - Μίντιλαντ (Δανία)                 1-4 (0-2)

(4΄ Αντού Αντζέι - 17΄ Ιεανάτσο, 51΄ Οσόριο, 56΄ Γένσεν, 78΄ Τσο)

Παρτιζάν (Σερβία) - Χετάφε (Ισπανία)                2-1 (1-3)

(53΄ Γεχ, 76΄ Κόιτσεκ - 69΄ Ουνάλ)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) - Γάνδη (Βέλγιο)                2-3 (0-0)

(56΄ Κερ, 77΄ Πάσλακ - 39΄ Βεργκάρα, 84΄ Μπέργκες, 90+1' αυτ. Τσάιβα)

Λαρν (Β. Ιρλανδία) - Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 0-3 παρ. (2-0)

(82΄ Γκόμεζ, 85΄ Πίντο, 120+1΄ Τολεδάνο)

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