Ηράκλειο: Μετά τον καυγά, επέστρεψε με παρέα και τον ξυλοφόρτωσαν

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες βράδυ σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, ένας 40χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε με έναν 51χρονο, ο οποίος εργάζεται στο συγκεκριμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.

Μετά τον καβγά, ο 40χρονος, λένε οι πληροφορίες, αποχώρησε από το σημείο, όμως λίγο αργότερα φέρεται να επέστρεψε μαζί με έναν ακόμa άνδρα, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα.

Όπως καταγγέλθηκε στις αρχές, οι δύο άνδρες έσπασαν την τζαμαρία της επιχείρησης και στη συνέχεια επιτέθηκαν στον 51χρονο, χτυπώντας τον με τα χέρια και τα πόδια.

Ο 40χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ο δεύτερος άνδρας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση αναζητείται.

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