Απάντηση ΥΠΕΘΟ σε ΠΑΣΟΚ: Οι "νέες" προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη νόμος του κράτους

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"Το ΠΑΣΟΚ βάφτισε «νέο σχέδιο» μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες πολιτικές και παλιές συνταγές. Παρουσιάζει ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα και, όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο «ριζοσπαστικό», καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες εις βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την παρουσίαση από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το Ιδιωτικό Χρέος.

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Ας δούμε, λοιπόν, μία προς μία τις προτάσεις του:

1. Ζητά προστασία της κύριας κατοικίας. Έχει ήδη ψηφιστεί.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας. Η Κυβέρνηση την έχει ήδη θεσμοθετήσει και τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου.

Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής αποπληρωμής σε δόσεις, με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια.

Αυτό, λοιπόν, που το ΠΑΣΟΚ ευαγγελίζεται σήμερα ως λύση, είναι ήδη νόμος του κράτους και ξεκινά να εφαρμόζεται άμεσα.

2. Ζητά 120 δόσεις. Υπάρχουν ήδη 72 και έως 240 μέσω του εξωδικαστικού.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την επαναφορά των 120 δόσεων.

Η Κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει ένα ευρύτερο πλέγμα ρυθμίσεων, προβλέποντας έως 72 δόσεις για παλαιότερες οφειλές, ενώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού παρέχεται δυνατότητα έως 240 δόσεων και για τις οφειλές προς το Δημόσιο.

3. Προτείνει εξαγορά του δανείου πριν από την πώλησή του σε funds. Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει να δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να εξαγοράζει την οφειλή του σε χαμηλότερη τιμή πριν αυτή πωληθεί σε fund.

Μόνο που η πρόταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφερεγγυότητας.

Η Κυβέρνηση δεν εξαγγέλλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης τα οποία, με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο, δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταρρέουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

4. Για το ελβετικό φράγκο προτείνει μια «λύση» που αγνοεί όσους ήδη πλήρωσαν.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αγνοεί ένα κρίσιμο δεδομένο: πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί.

Δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί η Πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος εκείνων που υπήρξαν συνεπείς.

Η Κυβέρνηση έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής. Και η ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών είναι ενδεικτική: ήδη, έναν μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής.

5. Ζητά «υποχρεωτικό» εξωδικαστικό. Η υποχρεωτικότητα υπάρχει ήδη.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ήδη εργαλείο σε πλήρη λειτουργία. Με τον ν. 5072/2023, οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης τόσο στους ευάλωτους δανειολήπτες όσο και σε μια περίμετρο που καλύπτει ολόκληρη τη μεσαία τάξη.

Με τον ν. 5193/2025, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια διπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα να δωδεκαπλασιαστεί ο αριθμός των πολιτών που καλύπτονται.

Παράλληλα, οι τράπεζες είναι πλέον υποχρεωμένες να κάνουν πρόταση ρύθμισης τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό.

Ο μηχανισμός βασίζεται στις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου

α) Στην ικανότητα αποπληρωμής, βάσει εισοδήματος και δαπανών.

β) Στην αξία της περιουσίας, ώστε να προστατεύεται και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Η ευρωπαϊκή αρχή της μη χειροτέρευσης, όπως ενσωματώνεται στον ν. 4738/2020, διασφαλίζει ότι οι πιστωτές δεν θα λάβουν λιγότερα από όσα θα λάμβαναν σε περίπτωση ρευστοποίησης.

Και στην πράξη έχουν ήδη θεσπιστεί ευνοϊκότερες ρυθμίσεις: σταθερό επιτόκιο 3% και αλγόριθμος που οδηγεί σε μεγαλύτερα “κουρέματα”.

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