Κυριάκος Μητσοτάκης: Περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα πριν από τη ΔΕΘ – Η ατζέντα και οι επαφές

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή (28/08) η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά τη χθεσινή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά -με τους πέντε νέους σταθμούς-, ο πρωθυπουργός συνεχίζει σήμερα την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, με επισκέψεις στη Φλώρινα, στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί της ουσίας επέλεξε την Πέμπτη να ξεδιπλώσει ένα μέρος της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής στο δρόμο προς τις κάλπες. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του μετρό μίλησε για το διαβατήριο αξιοπιστίας και την σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει ο ίδιος με τους πολίτες, για την ανάληψη δεσμεύσεων από τη μεριά της κυβέρνησης και στη συνέχεια για την υλοποίησή τους, όπως έγινε με το μετρό της Καλαμαριάς και την ανακοίνωση για την επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Από κει και πέρα, σήμερα ο πρωθυπουργός έχει πάρα πολύ πυκνό πρόγραμμα. Αναμένεται στη Φλώρινα, όπου θα επισκεφθεί τέσσερις επιχειρήσεις, τρεις εκ των οποίων έχουν ενισχυθεί βάση του αναπτυξιακού νόμου.

Παρών θα είναι και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μετά την επίσκεψή του στη Φλώρινα, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την επένδυση εταιρείας στην Πτολεμαΐδα, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί και μία μονάδα της ΔΕΗ. Θα ακολουθήσει η επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης και θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με πολίτες, όπου αναμένεται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα και ενόψει της κάλπης.



Περίπου μία εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ, κλειδώνουν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο ίδιος το ερχόμενο Σάββατο, στη ΔΕΘ.

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