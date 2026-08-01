Τούνη: "Δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα, οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω"

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Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη στις Μαλδίβες.

Η ίδια αναφέρθηκε στον γιο της, Πάρη, που του έχει τρελή αδυναμία.

«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον ‘τέλειο άντρα’ οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις #motherandson #maldives», πρόσθεσε στη λεζάντα της η Ιωάννα Τούνη.

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