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GOSSIP - LIFESTYLE

Τούνη: "Δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα, οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω"

τουνη
clock 11:00 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη στις Μαλδίβες.

Η ίδια αναφέρθηκε στον γιο της, Πάρη, που του έχει τρελή αδυναμία.

«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον ‘τέλειο άντρα’ οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις #motherandson #maldives», πρόσθεσε στη λεζάντα της η Ιωάννα Τούνη.

A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

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