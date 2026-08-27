Τζώρτζογλου για Μαριόλα: "Δεν μπορούσα να πάρω την ευθύνη για το αν θα κάνει παιδί"

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν και αποκάλυψε για ποιον λόγο χώρισε από τη Σοφία Μαριόλα μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας.

«Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες. Μιλάμε ακόμη και έχουμε πολύ καλή σχέση. Υπάρχει καθαρή αγάπη και από τη δική μου πλευρά και, πιστεύω από τη δική της. Περάσαμε εννέα χρόνια μαζί και ήμασταν κολλητοί. Αυτά δεν εξαφανίζονται από τη μία ημέρα στην άλλη», ανέφερε.

«Ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα ζωής. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πάρω πάνω μου την ευθύνη για το αν ένας άλλος άνθρωπος θα κάνει ή δεν θα κάνει παιδί. Θεωρώ ότι εγώ έχω ξεπεράσει πλέον το ηλικιακό όριο στο οποίο θα ήθελα να ξαναμπώ σε αυτή τη διαδικασία

Δεν θα ήταν σωστό, λοιπόν, να εμποδίσω έναν άνθρωπο από κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η αγάπη ή η εκτίμηση».

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