Κρήτη: Καταγγελία Μαμουλάκη - «Έτσι χαρίστηκε 1 δισ. ευρώ σε λίγους και εκλεκτούς»

Το κόλπο με το οποίο χαρίστηκε 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε λίγους και εκλεκτούς με το μοίρασμα του ενεργειακού χώρου της Κρήτης, αναδεικνύει με δήλωσή του ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή σε όσα προηγήθηκαν για το μοίρασμα του ενεργειακού χώρου της Κρήτης, ο Χάρης Μαμουλάκης τονίζει: «Ξέρεις γιατί στην Κρήτη δεν μπορεί ένας Δήμος να εγκαταστήσει ούτε ένα φωτοβολταϊκό προς όφελος των δημοτών; Γιατί ο ενεργειακός χώρος έχει ήδη μοιραστεί. Στην Κρήτη στήθηκε ένα από τα πιο αθόρυβα κόλπα της τελευταίας δεκαετίας. Το 2011, μεγάλες εταιρείες πήραν δωρεάν άδειες για τεράστια αιολικά πάρκα στο νησί, με το αντάλλαγμα ότι θα χρηματοδοτούσαν τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Το «καλώδιο». Μόνο που αυτό δεν έγινε ποτέ. Το καλώδιο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δεν το πλήρωσαν οι εταιρείες, αλλά το δημόσιο και ο ΑΔΜΗΕ ακόμα και με δανεισμό. Δηλαδή το πληρώσαμε όλοι εμείς και μάλιστα δανειστήκαμε. Δηλαδή, πληρώσαμε και τόκους. Και οι άδειες; Δεν ακυρώθηκαν. Δεν επέστρεψαν στο Δημόσιο. Έμειναν στα χέρια των ίδιων επιχειρηματικών σχημάτων.

Σήμερα, ο ηλεκτρικός χώρος της Κρήτης είναι ουσιαστικά δεσμευμένος. Δήμοι, ενεργειακές κοινότητες και μικρές επιχειρήσεις μένουν εκτός. Όχι γιατί δεν υπάρχει ενέργεια, αλλά γιατί ο χώρος έχει ήδη δοθεί.

Με απλά λόγια: Το ρίσκο το ανέλαβε το Δημόσιο, το κόστος το πλήρωσαν οι πολίτες και το κέρδος κατέληξε ξανά στους λίγους. Αυτό δεν είναι ενεργειακή μετάβαση. Είναι μεταφορά πλούτου στις τσέπες των εκλεκτών του κ. Μητσοτάκη.

Εσύ ακόμα τους εμπιστεύεσαι;».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: