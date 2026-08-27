Οι παράξενοι «εχθροί» του Wi-Fi – Από τον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι το ενυδρείο





Το Wi-Fi έχει γίνει απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητας, όμως ακόμη και μέσα στο σπίτι υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να εξασθενήσουν το σήμα και να δημιουργήσουν τις γνωστές «νεκρές ζώνες». Και ορισμένοι από αυτούς είναι πιο απρόβλεπτοι απ’ όσο θα φανταζόμασταν.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ένα ασύρματο δίκτυο μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα είναι οι παρεμβολές. Το Wi-Fi μεταδίδει δεδομένα μέσω ραδιοκυμάτων και ορισμένες συσκευές ή υλικά μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του σήματος.

Ο φούρνος μικροκυμάτων



Ένας από τους πιο γνωστούς «εχθρούς» του Wi-Fi είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.

Ο λόγος είναι ότι οι φούρνοι μικροκυμάτων λειτουργούν στη συχνότητα των 2,4 GHz, η οποία χρησιμοποιείται επίσης από αρκετά δίκτυα Wi-Fi και συσκευές Bluetooth. Οι σύγχρονοι φούρνοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να περιορίζουν τη διαρροή ακτινοβολίας, ωστόσο παλαιότερες ή προβληματικές συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

Το πρόβλημα είναι πιθανότερο να γίνει αντιληπτό όταν το router και η συσκευή που χρησιμοποιούμε βρίσκονται κοντά στον φούρνο μικροκυμάτων.

Το ενυδρείο μπορεί να «κόψει» το σήμα



Ακόμη πιο παράξενος παράγοντας είναι το νερό.

Ένα μεγάλο ενυδρείο που βρίσκεται ανάμεσα στο router και στον υπολογιστή, την τηλεόραση ή το κινητό μπορεί να εξασθενήσει σημαντικά το ασύρματο σήμα. Το νερό απορροφά μέρος της ενέργειας των ραδιοκυμάτων, δημιουργώντας ουσιαστικά μια περιοχή όπου το Wi-Fi φτάνει πιο αδύναμο.

Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί και με άλλα πυκνά υλικά.

Τοίχοι, καθρέφτες και τηλεοράσεις



Οι τοίχοι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλεια του Wi-Fi. Ξύλο και γυψοσανίδα συνήθως επιτρέπουν στο σήμα να περάσει σχετικά εύκολα, ενώ τούβλα και ιδιαίτερα το σκυρόδεμα μπορούν να το εξασθενήσουν πολύ περισσότερο.

Προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν και οι ανακλάσεις. Οι μεγάλες επίπεδες και μεταλλικές ή ιδιαίτερα ανακλαστικές επιφάνειες, όπως καθρέφτες και ορισμένες μεγάλες τηλεοράσεις, μπορούν να αλλάξουν την πορεία των ραδιοκυμάτων.

Έτσι, μια «νεκρή ζώνη» σε κάποιο δωμάτιο μπορεί να οφείλεται όχι μόνο στην απόσταση από το router, αλλά και στα αντικείμενα που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε αυτό και τη συσκευή.

Καιρός και υπερβολική χρήση



Οι συνηθισμένες βροχές δεν επηρεάζουν σημαντικά ένα οικιακό Wi-Fi δίκτυο. Ωστόσο, ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στις υποδομές που υποστηρίζουν μια σύνδεση, από καλώδια μέχρι δορυφορικά συστήματα.

Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί επίσης να επηρεάσει τον εξοπλισμό, ενώ σε ένα σπίτι το δίκτυο μπορεί να επιβραδυνθεί όταν πολλές συσκευές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το Wi-Fi



Η θέση του router είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που αξίζει να ελέγξουμε. Ιδανικά, πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κεντρικά στο σπίτι και σε σχετικά ψηλό σημείο, μακριά από μεγάλους τοίχους, μεταλλικές επιφάνειες και συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, ένας Wi-Fi extender μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη σημείων όπου το σήμα είναι αδύναμο. Για μεγαλύτερα σπίτια ή χώρους με πολλούς τοίχους, μια λύση mesh Wi-Fi, με περισσότερες μονάδες που συνεργάζονται μεταξύ τους, μπορεί να προσφέρει πιο ομοιόμορφη κάλυψη.

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί επίσης να βοηθήσει η χρήση της ζώνης των 5 GHz, όταν αυτή υποστηρίζεται από το router και τις συσκευές, καθώς είναι συνήθως λιγότερο ευάλωτη σε ορισμένες παρεμβολές της ζώνης των 2,4 GHz.

Το συμπέρασμα είναι ότι ένα αδύναμο Wi-Fi δεν σημαίνει απαραίτητα πως φταίει η σύνδεση ή ο πάροχος. Μερικές φορές ο «ένοχος» μπορεί να βρίσκεται μέσα στο ίδιο μας το σπίτι – από έναν παλιό φούρνο μικροκυμάτων μέχρι έναν καθρέφτη ή ακόμη και ένα μεγάλο ενυδρείο.

Πηγή: BBC

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