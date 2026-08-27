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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωπηλασία: Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Πέτρος Γκαϊδατζής

gkaidatzis
clock 20:09 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι και Παγκόσμιος Πρωταθλητής! Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε στις 2 Αυγούστου, ο 26άχρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ σήμερα (27/8).  «Ασημένιες» οι Λιόλιου/Μουρατίδου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην κούρσα του τελικού ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού (σ.σ. με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών) και με χρόνο 6:47.77 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.  

Με την έναρξη του τελικού, ο Γερμανός Φάμπιο Κρες πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε την πρωτιά στα πρώτα μέτρα και ξεχώρισε από τις υπόλοιπες βάρκες, αλλά ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν πτοήθηκε... κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και στα 750 μέτρα κατάφερε να πάρει εκείνος την πρωτοπορία. Σύντομα, ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε διαφορά πάνω από ένα μήκος, αποσπάστηκε από τους διεκδικητές των άλλων θέσεων του βάθρου και κωπηλατούσε σταθερά προς το... χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. 

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