Yπόθεση γνωστής παρουσιάστριας: Αναβολή της δίκης

Για την 1η Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το δικαστήριο αποφάσισε την ολιγοήμερη αναβολή, προκειμένου η ίδια η καταγγέλλουσα να βρεθεί αυτοπροσώπως στο ακροατήριο και να καταθέσει για όσα φέρεται να συνέβησαν.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ ο περιοριστικός όρος που απαγορεύει στον κατηγορούμενο να προσεγγίζει την κατοικία της παρουσιάστριας.

Στο δικαστήριο βρέθηκε και ο δικηγόρος της, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, διευκρινίζοντας πως η συγκεκριμένη κίνηση έγινε για τυπικούς λόγους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ακουστεί και η δική της πλευρά κατά τη διαδικασία.

Από την πλευρά της παρουσιάστριας, ο συνήγορός της υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν είχε, σύμφωνα με τη θέση τους, την έκταση που απαιτείται για να υπαχθεί στις διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε σωματική βλάβη.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου έκανε λόγο για ένα λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε εκατέρωθεν.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ωστόσο, έκρινε απαραίτητη την παρουσία της ίδιας της καταγγέλλουσας στη νέα δικάσιμο, τονίζοντας πως, λόγω και της φύσης της υπόθεσης, θα πρέπει να καταθέσει προσωπικά για όσα συνέβησαν.

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, μια υπεύθυνη δήλωση δεν θεωρείται επαρκής, καθώς είναι σημαντικό το δικαστήριο να ακούσει την ίδια αυτοπροσώπως, όπως προβλέπεται και σε αντίστοιχες υποθέσεις

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