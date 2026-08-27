Η άγνωστη τρύπα στον νιπτήρα: Ο "κρυφός σωτήρας" του σπιτιού σου!!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Όλοι την έχουμε δει, αλλά λίγοι ξέρουν την πραγματική της χρησιμότητα.

Η μικρή τρύπα στο πάνω μέρος του νιπτήρα δεν είναι διακοσμητική.

Ονομάζεται υπερχείλιση και επιτελεί δύο κρίσιμες λειτουργίες.

Οι δύο βασικοί ρόλοι

Προστασία από πλημμύρα: Αν ξεχάσετε τη βρύση του μπάνιου ανοιχτή με κλειστή την τάπα, το νερό θα διοχετευτεί εκεί, σώζοντας το σπίτι από ζημιές.

Γρήγορη αποστράγγιση: Επιτρέπει στον αέρα να μπει στον σωλήνα. Έτσι, σπάει το κενό αέρος και το νερό φεύγει γρήγορα, χωρίς θόρυβο.

Μην Ξεχνάτε τον Καθαρισμό

Επειδή συγκρατεί υγρασία, σαπούνι και χνούδια, γίνεται εστία μικροβίων.

Ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα και ξύδι για να διώξετε εύκολα μικρόβια και δυσάρεστες οσμές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Προκλητικό κρεσέντο Ερντογάν: "Δροσίσαμε τα σπαθιά μας" σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

"Καμπανάκι" για την κρητική αμπελουργία – «Χάθηκε» το 70% της παραγωγής στο Ηράκλειο