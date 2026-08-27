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ΣΠΙΤΙ

Η άγνωστη τρύπα στον νιπτήρα: Ο "κρυφός σωτήρας" του σπιτιού σου!!

νιπτηρας
clock 17:41 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Όλοι την έχουμε δει, αλλά λίγοι ξέρουν την πραγματική της χρησιμότητα.

Η μικρή τρύπα στο πάνω μέρος του νιπτήρα δεν είναι διακοσμητική.

Ονομάζεται υπερχείλιση και επιτελεί δύο κρίσιμες λειτουργίες.

Οι δύο βασικοί ρόλοι

Προστασία από πλημμύρα: Αν ξεχάσετε τη βρύση του μπάνιου ανοιχτή με κλειστή την τάπα, το νερό θα διοχετευτεί εκεί, σώζοντας το σπίτι από ζημιές.

Γρήγορη αποστράγγιση: Επιτρέπει στον αέρα να μπει στον σωλήνα. Έτσι, σπάει το κενό αέρος και το νερό φεύγει γρήγορα, χωρίς θόρυβο.

Μην Ξεχνάτε τον Καθαρισμό

Επειδή συγκρατεί υγρασία, σαπούνι και χνούδια, γίνεται εστία μικροβίων.

Ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα και ξύδι για να διώξετε εύκολα μικρόβια και δυσάρεστες οσμές.

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