Η Τουρκία απαιτεί να της ζητήσουμε «άδεια» για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου

Στο επίκεντρο της προσοχής της τουρκικής πλευράς βρίσκονται οι διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ομαλή πρόοδο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με τη συμμετοχή του γαλλικού ομίλου Meridian. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, η Τουρκία παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις. Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζει πως δεν τάσσεται κατά των υποθαλάσσιων υποδομών συνδεσιμότητας, θέτει συγκεκριμένους όρους για τη διεξαγωγή τους.

Η θέση που προβάλλει η Άγκυρα είναι ότι για κάθε ερευνητική δραστηριότητα ή εργασία πόντισης σε θαλάσσιες περιοχές όπου η ίδια προβάλλει ισχυρισμούς περί κυριαρχικών δικαιωμάτων και υφαλοκρηπίδας, απαιτείται προηγούμενη διπλωματική επικοινωνία από το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων.

Το πρόσχημα του συντονισμού και το προηγούμενο του «Blue Raman»

Κατά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, ο σκοπός της απαίτησης αυτής είναι ο συντονισμός, η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και η διασφάλιση της απαραίτητης συνεργασίας. Στην πραγματικότητα, η τακτική αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση τουρκικής άδειας πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ενέργειας στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η εν λόγω πρακτική είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, επικαλούμενη ως παράδειγμα την πόντιση της οπτικής ίνας για το έργο «Blue Raman», η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής συνεννόησης.

Ο κίνδυνος για νέες τριβές στην Ανατολική Μεσόγειο

Με βάση αυτό το προηγούμενο, η Άγκυρα υποδεικνύει ότι κάθε ανάλογο έργο στην περιοχή οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Πολιτικοί αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι στην Τουρκία εκτιμούν ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρξει συντονισμός ή συνεργασία με την τουρκική πλευρά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκληθούν εκ νέου εντάσεις στην περιοχή, αντίστοιχες με τα περιστατικά που σημειώθηκαν στο παρελθόν στην Κάσο.

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