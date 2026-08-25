Δήμος Ηρακλείου: Συνεδριάζει την Τετάρτη 26/8 η Δημοτική Επιτροπή - Τα θέματα συζήτησης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου». 2. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου».

3. Εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών για παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Δαυίδ Μανουσάκη για την παραλαγή - μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε.

4. Επικύρωση τoυ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για «Προμήθεια Υλικών για την Κατασκευή και Συντήρηση Τάφων Τριετούς Χρήσης και Οστεοφύλαξης Δημοτικών Κοιμητηρίων, Δήμου Ηρακλείου ετών 2026 & 2027». 5. Εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης και επόπτη για τη σύμβαση: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1Ης 2Ης ΚΑΙ 3Ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΝΙ BUS».

6. α) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 313/2026 διαταγής πληρωμής της Δικηγόρου Ηρακλείου Μαρίας Λουδιανού (Μπαλαχούτη Ιωάννη κλπ συν. 3 κατά Δήμου Ηρακλείου). β) Ενέργειες για την πληρωμή της διαταγής προς αποφυγή αναγκαστικής εκτελέσεως.

7. α) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της 93/2026 απόφασης του Τριμ Εφ. Αν. Κρήτης (Χονδροζουμάκη κατά Δήμου). β) Ενέργειες για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

8. Εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφικών Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων για επιστροφή εισφοράς γης σε χρήμα στην κα Άρτεμις Μαυράκη του Νικολάου στο Ο.Τ. 56 της περιοχής «Χρυσοπηγή - Πόρος - Κατσαμπάς - Μπεντεβή - Ατσαλένιο» του Δήμου Ηρακλείου.

9. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Πρoσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων.

10. Εισήγηση για λήψη απόφασης καθορισμού ειδικότητας και αριθμού θέσεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντίτιμου, στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου, ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 (άρθρο 107 Ν. 4483/2017).

11. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών

σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2026-2027» (πρώην ΔΟΠΑΦΜΑΗ).

12. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που υπηρετεί στο ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου.

13. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτικά Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου – πρώην ΔΗΚΕΗ) για την περίοδο 2026-2027.

14. Αποδοχή όρων πρόσκλησης, έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Κατασκευή Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η.) Αγίας Αικατερίνης Δήμου Ηρακλείου», έγκριση μελετών και ανάληψη λειτουργίας και συντήρησης της πράξης. 15. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας της κας Ελένης (Νέλλης) Βαρβεράκη στον Δήμο Ηρακλείου.

16. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικής αποζημίωσης.

17. Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου έτους 2026.

18. Εξειδίκευση δαπάνης συνολικού ποσού 64.464,83 € σε βάρος του Α.Λ.Ε 255.2420989141 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2026, με τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου».

Διαβάστε επίσης

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: 32 σημεία δωρεάν WiFi - Δείτε που

Υπογράφηκε η νέα σύμβαση για τον ΧΥΤΑ Χερσονήσου – 150.000 τόνοι απορριμμάτων σε τρία χρόνια