Ρονάλντο: Απάντησε με γκολ – Έφτασε τα 980 και πλησιάζει τον μεγάλο στόχο των 1.000!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του την ένταση που προκάλεσε η αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας και επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Αλ Νασρ, βρίσκοντας δίχτυα και στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση απέναντι στην Αλ Ντιρίγια, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας το σκορ και συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του με 3-0.

Το συγκεκριμένο τέρμα είχε ξεχωριστή σημασία για τον 41χρονο επιθετικό, καθώς ήταν το 980ό γκολ της επαγγελματικής καριέρας του, φέρνοντάς τον πλέον μόλις 20 γκολ μακριά από τον μεγάλο στόχο των 1.000 τερμάτων.

Η απάντηση μέσα στο γήπεδο

Το γκολ του Ρονάλντο ήρθε λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ο αρχηγός της ομάδας αποχώρησε από την αποστολή, έπειτα από διαφωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζεσούς σχετικά με τον ρόλο και τον χρόνο συμμετοχής του στα παιχνίδια της εθνικής.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο έδωσε στη συνέχεια τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, κάνοντας λόγο για συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν, ενώ ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να θέλει να αγωνίζεται με το εθνόσημο. Από την πλευρά του, ο Ζεσούς αμφισβήτησε την εκδοχή του Πορτογάλου σταρ για τη μεταξύ τους συμφωνία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ρονάλντο επέστρεψε στις υποχρεώσεις της Αλ Νασρ και φρόντισε να στρέψει ξανά την προσοχή στο ποδόσφαιρο. Με το γκολ του απέναντι στην Αλ Ντιρίγια, έδειξε πως παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο.

Μετρά αντίστροφα για τα 1.000 γκολ

Το μεγάλο προσωπικό στοίχημα του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ. Με 980 γκολ στο ενεργητικό του, χρειάζεται ακόμη 20 για να φτάσει στο ιστορικό ορόσημο των 1.000 τερμάτων, έναν στόχο που έχει εκφράσει δημόσια ότι θέλει να κατακτήσει.

Η Αλ Νασρ, παράλληλα, πήρε τη νίκη με 3-0 και συνέχισε την πορεία της στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο.

Για ακόμη μία φορά, ο Ρονάλντο απέδειξε ότι κάθε εμφάνισή του συνοδεύεται από ένα προσωπικό κίνητρο. Και πλέον, με μόλις 20 γκολ να τον χωρίζουν από τα 1.000, η αντίστροφη μέτρηση για ένα ιστορικό επίτευγμα έχει αρχίσει.