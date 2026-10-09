Πολιτιστική γέφυρα Ελλάδας - Γερμανίας: Έκθεση έργων Τέχνης από το Lauf στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χερσονήσου

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Μια εικαστική συνάντηση Ελλάδας και Γερμανίας φιλοξενείται στον Δήμο Χερσονήσου με την έκθεση «Έργα Τέχνης από καλλιτέχνες του Κύκλου Καλλιτεχνών του Lauf an der Pegnitz» (Kunstwerke der Künstler/innen des Laufer Künstlerkreises Lauf an der Pegnitz).

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώρα 19:00, στον ισόγειο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Μενέλαος Παρλαμάς».

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου (εκτός Σαββατοκύριακου) και θα είναι επισκέψιμη καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες, 10:00 – 13:00.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας (Cooperation Partnership – COP) μεταξύ της Αναπτυξιακής Γουβών – Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ και του Bürgertreff Lauf e.V., με έδρα το Lauf an der Pegnitz της Γερμανίας. Ο Κύκλος Καλλιτεχνών του Λάουφ είναι ένας σύλλογος με περισσότερους από είκοσι (20) καλλιτέχνες που έχουν αφιερωθεί στην καλλιτεχνική δημιουργία εδώ και τριάντα πέντε (35) χρόνια και έχουν ήδη πραγματοποιήσει πολυάριθμες εκθέσεις των έργων τους.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

· Jutta Hanna Schwarz

· Matthias Bisping

· Birgit Heil

Οι τρεις καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα τους στο κοινό της περιοχής, μεταφέροντας μέσα από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία μια διαφορετική ματιά, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες και τις δύο τοπικές κοινωνίες.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης υπογραμμίζει τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σημειώνοντας:

«Η φιλοξενία της έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας των καλλιτεχνών του Lauf an der Pegnitz αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε δεσμούς ουσιαστικής επικοινωνίας με τους ανθρώπους και τις κοινωνίες μας, μέσω της τέχνης και του πολιτισμού που αποτελούν μια κοινή γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα.

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Η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Αναπτυξιακής Γουβών και του Bürgertreff Lauf e.V. ανοίγει έναν νέο δρόμο ανταλλαγής και συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της κοινωνίας, της νεολαίας και του τουρισμού. Εύχομαι η σημερινή έκθεση να αποτελέσει την αρχή μιας μακράς και δημιουργικής σχέσης μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Lauf an der Pegnitz, με ακόμη περισσότερες κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες στο μέλλον.»

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