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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μνημόνιο συνεργασίας για την πρόληψη της έμφυλης βίας από τους Συλλόγους Γυναικών Ηρακλείου και Φωκίδας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
clock 20:25 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει εκδήλωση για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον «Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 11 π.μ., στα γραφεία του «Συνδέσμου», Μεραμβέλλου 56, Ηράκλειο (έναντι «Ατλαντίς»).

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής.

Η επίσκεψη του «Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας» στο Ηράκλειο πραγματοποιείται σε ανταπόδοση της φιλοξενίας που προσέφερε στον «Σύνδεσμο» τον περασμένο Μάρτιο στην Άμφισσα, με αφορμή τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας κοινής προσπάθειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, την ενδυνάμωση των γυναικών και την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συντονισμένη δράση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη σημασία της δικτύωσης και της συνέργειας Φορέων από διαφορετικές περιοχές της χώρας. 

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