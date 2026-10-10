Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ο πληθωρισμός στον Θεό, ο Μητσοτάκης στον κόσμο του!

"Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ακόμη μία επικοινωνιακή παράσταση ενός Πρωθυπουργού που φαίνεται να έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η "Φωνή Λογικής" της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Και συνεχίζει:

"Την ίδια ημέρα που ανακοινώνεται πληθωρισμός 5%, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να μοιράζει υποσχέσεις, λες και κυβερνά άλλη χώρα!



Το ρεύμα αυξήθηκε κατά 15%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, η βενζίνη κατά 22,5% και τα ενοίκια κατά 5,9% μέσα σε έναν χρόνο.



Και ενώ ο εργαζόμενος μετράει τα κέρματα στο σούπερ μάρκετ, ο συνταξιούχος τρέμει τον επόμενο λογαριασμό και οι νέοι δεν μπορούν να νοικιάσουν ούτε ένα δυάρι, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το γνωστό παραμύθι της οικονομικής ευημερίας.



Και τι υπόσχεται για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται; Ότι θα ανακοινώσει μέτρα! Δηλαδή, για άλλη μία φορά, «θα» και πάλι «θα»!



Επτά χρόνια στην εξουσία και ακόμη δεν κατάλαβε ότι οι Έλληνες δεν ζεσταίνουν τα σπίτια τους με υποσχέσεις, δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ με εξαγγελίες και δεν πληρώνουν το νοίκι με κυβερνητικά παραμύθια!



Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ απαιτεί πραγματικές μειώσεις φόρων στα καύσιμα και στα βασικά αγαθά, ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας και μέτρα που θα αφήνουν επιτέλους χρήματα στην τσέπη του Έλληνα.



Αρκετά με τις επικοινωνιακές φιέστες! Ο κόσμος δεν ζητάει θαύματα. Ζητάει να βγάζει τον μήνα!



Ο πληθωρισμός στον Θεό, ο Μητσοτάκης «περί άλλων τυρβάζει» και ο ελληνικός λαός όπως πάντα, να πληρώνει τον λογαριασμό!", καταλήγει η ανακοίνωση.

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