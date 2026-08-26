Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση

Μοιραία κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26.08) στο Βενεράτο Ηρακλείου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 80χρονος άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα δύο οχήματα μαζί με τη γυναίκα του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, ωστόσο για τον ηλικιωμένο ήταν ήδη αργά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο προστίθεται στη μακρά λίστα των σοβαρών τροχαίων που καταγράφονται στην Κρήτη, επαναφέροντας για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

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