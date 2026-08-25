Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε αεροδρόμιο – Το σύστημα eVisa την μπέρδεψε με τη δίδυμη αδελφή της

Μια γυναίκα που διαμένει νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και οκτώ χρόνια βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ισπανικό αεροδρόμιο, όταν το ψηφιακό σύστημα μετανάστευσης της Βρετανίας μπέρδεψε τα στοιχεία της με εκείνα της πανομοιότυπης δίδυμης αδελφής της.

Η Νίντια Γουέμπ επρόκειτο να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ενημερώθηκε στην πύλη αναχώρησης ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί στην πτήση της, επειδή το ψηφιακό καθεστώς εγκατάστασής της είχε συνδεθεί με τα στοιχεία της αδελφής της αντί με τα δικά της.

Όπως είπε η ίδια, υπάλληλοι την ενημέρωσαν ότι πρόκειται για «γνωστό τεχνικό πρόβλημα» που έχει επηρεάσει και άλλους διδύμους στο σύστημα του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Δεν ήξερα πόσο θα έμενα εγκλωβισμένη»



Η Γουέμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Home Office και της υποσχέθηκαν ότι το πρόβλημα θα διορθωνόταν. Ωστόσο, ακόμη και τότε, το email επιβεβαίωσης στάλθηκε στη δίδυμη αδελφή της και όχι στην ίδια.

«Δεν είχα ιδέα ότι το ζήτημα είχε διορθωθεί μέχρι τη στιγμή που μου επέτρεψαν να επιβιβαστώ στην πτήση για το σπίτι», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, αν δεν είχε περάσει ώρες στο τηλέφωνο προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα, δεν γνωρίζει πόσο καιρό θα μπορούσε να είχε παραμείνει εγκλωβισμένη στο εξωτερικό.

Τι είναι το eVisa



Το eVisa αποτελεί μέρος της προσπάθειας της βρετανικής κυβέρνησης να ψηφιοποιήσει το μεταναστευτικό σύστημα και λειτουργεί ως ηλεκτρονική απόδειξη του καθεστώτος παραμονής ενός ατόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει επιτυχώς το σύστημα και ότι τα περισσότερα περιστατικά σφαλμάτων επιλύονται μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Στην περίπτωση της Γουέμπ, το Home Office ανέφερε ότι το πρόβλημα έχει πλέον διορθωθεί.

Φόβοι για προβλήματα σε μετανάστες που ζουν νόμιμα στη Βρετανία



Ωστόσο, οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών προειδοποιούν ότι η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες του ψηφιακού συστήματος.

Τον Ιούλιο του 2025 είχαν ήδη εκφραστεί φόβοι ότι έως και 200.000 άνθρωποι, οι οποίοι ζουν νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και δεκαετίες, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη μετάβαση από τα παλαιά έγγραφα στο νέο ψηφιακό καθεστώς.

Η οργάνωση the3million ανέφερε ότι έχει συναντήσει και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του eVisa έγινε βιαστικά.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι άνθρωποι όχι μόνο εμποδίζονται να επιβιβαστούν σε πτήσεις, αλλά στη συνέχεια δυσκολεύονται να λάβουν αποζημίωση, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και το Home Office μεταθέτουν την ευθύνη η μία στην άλλη.

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