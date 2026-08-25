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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Τέλος οι παλιές ταυτότητες» – Τι είπε για το χάος με τα ραντεβού

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
clock 20:37 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Για την ανάγκη έκδοσης νέας ταυτότητας μίλησε σήμερα (25/8) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λέγοντας ότι οι «παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν». 

Μιλώντας στους «Αταίριαστους», στον ΣΚΑΪ διευκρίνισε: «Οι παλιές ταυτότητές πλέον, οι πλαστικές, δεν ισχύουν παρά μόνο για εσωτερική χρήση, για την ταυτοποίηση του προσώπου. Κατά τα άλλα η ταυτότητά δεν υπάρχει προϋπόθεση για να βγάλεις διαβατήριο και συνεπώς χρειάζεται όλοι, όσοι θέλουν να βγάλουν διαβατήριο αλλά και για λόγους πλέον μιας σύγχρονης ταυτότητας που πρέπει να έχει ο καθένας, κυρίως για το εξωτερικό, νομίζω πρέπει να βγάλουμε όλοι ταυτότητες. 

Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των ραντεβού, τα οποία υπενθυμίζεται ότι πριν τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν δυσεύρετα, δήλωσε: «Πώς δεν υπάρχουν. Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά - που δεν υπάρχουν πια αυτά - μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας και να βρει ραντεβού πολύ γρήγορα». 

Τέλος, για το μέχρι πότε ισχύουν οι «μπλε» ταυτότητες, ο Υπουργός επανέλαβε: «Ουσιαστικά δεν ισχύουν παρά μόνο επαναλαμβάνω για μια απλή ταυτοποίηση. Πρέπει να αλλάξουν όλοι ταυτότητες». 

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Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Ταυτοτητες
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