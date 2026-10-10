Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την έκρηξη στη Motor Oil - Δικογραφία σε βάρος του 59χρονου υπεύθυνου επίβλεψης

Δικογραφία για «πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης» σχηματίστηκε σε βάρος του εργολάβου που συνελήφθη για την έκρηξη στη Motor Oil, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον βαρύ τραυματισμό ενός ακόμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο εργαζόμενοι, ηλικίας 43 και 50 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όταν σημειώθηκε εκτόνωση στις εγκαταστάσεις. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής, ωστόσο ο 43χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Για την υπόθεση συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας ένας 59χρονος, ο οποίος είχε την ευθύνη επίβλεψης του έργου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στον 43χρονο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Κορίνθου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη, σήμερα (9.10.2026) το απόγευμα, στους Αγίους Θεοδώρους, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Θεοδώρων, 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Ειδικότερα, σήμερα (9.10.2026) το πρωί, σε περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, εντός εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 43 και 50 ετών, αντίστοιχα, στα πλαίσια συντήρησης εγκαταστάσεων, εκτελούσαν εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων προκλήθηκε εκτόνωση και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Οι ανωτέρω τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και εν συνεχεία σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου λίγο αργότερα ο 43χρονος κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ο ανωτέρω 59χρονος, ως υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς επίσης παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής του θανόντος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

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