Τραγωδία στη Motor Oil: Νεκρός ο ένας εργαζόμενος μετά την έκρηξη στους Αγίους Θεοδώρους

Μαύρη μέρα ξημέρωσε για την εργατική τάξη, καθώς ένας εκ των δύο σοβαρά τραυματισμένων εργαζομένων από τη σφοδρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του. Την ίδια ώρα, ο συνάδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό δύο ανδρών, ηλικίας 43 και 50 ετών.



Τα θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή τους λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο ένας εκ των δύο δεν τα κατάφερε.



Ο δεύτερος εργαζόμενος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριασίου Νοσοκομείο, η οποία διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, με την κατάστασή του να παραμένει εξαιρετικά σοβαρή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Νοσοκομείο Κορίνθου προσήλθε και τρίτος εργαζόμενος ο οποίος φέρει ελαφρύτερα αναπνευστικά συμπτώματα.



Οι αρχές και οι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη, ενώ σωματεία εργαζομένων αναμένεται να ζητήσουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σχετικά με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις.

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