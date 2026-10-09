Έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil: Αναφορές για σοβαρά τραυματίες εργαζόμενους

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Δύο εργαζόμενοι στα διυλιστήρια της Motor Oil τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα το πρωί, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Motor Oil:

«Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

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