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ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ψάχνουν δεύτερο χρηματοκιβώτιο

Γιωργος Μαζωνάκης
clock 12:19 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πληροφορία ότι υπάρχει και δεύτερο χρηματοκιβώτιο στο σπίτι ή σε άλλο οικείο χώρο του Γιώργου Μαζωνάκη απασχολεί έντονα τις αρχές τις τελευταίες ημέρες.

Η αστυνομική έρευνα διεξάγεται παράλληλα με την κύρια για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, ωστόσο, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες αφού δεν ήταν σε γνώση της οικογένειάς του.

Σημειώνεται ότι το πρώτο χρηματοκιβώτιο το όποιο άνοιξαν οι αστυνομικοί ενώπιον του δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, δεν περιείχε τίποτα ούτε καν έγγραφα ή συμβόλαια για τις δουλειές του σε κέντρα διασκέδασης, συναυλίες κτλ γεγονός, πάντως, που αντιμετωπίστηκε καχύποπτα.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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