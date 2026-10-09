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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ξύπνησαν με 3 βαθμούς θερμοκρασία οι κάτοικοι στο Τζερμιάδο

κρύο
clock 09:27 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στους 2,9 βαθμούς Κελσίου έπεσε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η θερμοκρασία στο Τζερμιάδοτου Οροπεδίου Λασιθίου, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή σε ολόκληρη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι διανύουμε μια σχετικά ζεστή εβδομάδα.

Όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με το Ασκύφου Χανίων να βρίσκεται στους 4,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το Θέρισο συγκαταλέγεται στις οκτώ περιοχές της χώρας με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Παρασκευής.

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