Πέθανε η θρυλική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι που έχει ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως τα “Jolene” και “Islands in the Stream”.

Ο θάνατός της έγινε γνωστός από τον ανιψιό της, Μπράιαν Σίβερ, μέσω Instagram.

“Φανταζόμουν πόσο βαριά θα ήταν αυτή η στιγμή, αλλά μόνο τώρα το συνειδητοποιώ πραγματικά “Είναι μεγάλη μου τιμή — μια τιμή που συνοδεύεται από απέραντη υπερηφάνεια αλλά και βαθιά θλίψη“, έγραψε χαρακτηριστικά.

Το ταλέντο της ήταν τέτοιο που κατάφερε να γράψει μέσα σε μία μόνο μέρα δύο από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του 20ού αιώνα: το Jolene και το I Will Always Love You.

Στην πλούσια καρεία της με τα εκατοντάδες τραγούδια, κατέγραψε ρεκόρ κατακτώντας 25 φορές την κορυφή των country singles στις ΗΠΑ, ενώ 47 άλμπουμ της βρέθηκαν στο Top 10 του είδους.

Παράλληλα, κατέκτησε και το ποπ κοινό με την τεράστια επιτυχία “9 to 5”, που ανέβηκε στο Νο 1 το 1980.

Η Πάρτον γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, σε ένα ξύλινο σπίτι στο Τενεσί. Ήταν το τέταρτο παιδί μιας οικογένειας που έφτασε τα 12 παιδιά μέχρι η μητέρα της να γίνει 35 ετών, ενώ ο πατέρας της ήταν αγρότης και οικοδόμος.

Όπως γράφει ο Guardian, ένα από τα πιο αγαπημένα της τραγούδια, το Coat of Many Colors, εξιστορούσε πώς η μητέρα της της έραβε ρούχα από κουρέλια.

Η πρώτη κιθάρα της Πάρτον ήταν μια αυτοσχέδια κατασκευή από μαντολίνο με χορδές μπάσου, μέχρι που στα οκτώ της χρόνια ο θείος της τής χάρισε το πρώτο της κανονικό όργανο. Ξεκινώντας από τη χορωδία της εκκλησίας, έφτασε να εμφανίζεται στην τοπική τηλεόραση στα 10της και να ηχογραφεί τον πρώτο της δίσκο στα 13. Την ίδια χρονιά ανέβηκε στη σκηνή του Grand Ole Opry —του εμβληματικού ναού της country μουσικής στο Νάσβιλ— όπου την προλόγισε ο Τζόνι Κας. «Πάντα πίστευα ότι τα πράγματα θα πήγαιναν καλά και το ονειρευόμουν πριν καν πάω στο γυμνάσιο», δήλωσε αργότερα. «Ήθελα πάντα να γίνω σταρ. Μου φαινόταν απολύτως φυσικό».

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