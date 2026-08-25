Μπρους Γουίλις: "Αυτό που έχει ενδιαφέρον όταν μέλος της οικογένειάς σου έχει άνοια είναι ότι είναι χαρούμενο"

Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Ράμερ, μίλησε στο περιοδικό People και ανέφερε πως ένα άτομο που νοσεί με άνοια είναι σαν να βρίσκεται διαρκώς σε μια κατάσταση ευφορίας.

«Αυτό που έχει ενδιαφέρον όταν έχεις ένα μέλος της οικογένειάς σου με άνοια είναι ότι εκείνος είναι χαρούμενος. Με δεδομένες τις συνθήκες, είναι όσο καλά θα μπορούσε να είναι», είπε χαρακτηριστικά.







«Όταν τον βλέπω, με αναγνωρίζει, βλέπει εμένα και την κόρη μου Λουέτα και αρχίζει να χαμογελά. Επομένως, υπάρχει ακόμη τόση αγάπη, χαρά και τρυφερότητα. Και από αυτή την άποψη, θα έλεγα ότι αυτό είναι μια τεράστια νίκη. Και μόνο το γεγονός ότι εξακολουθούμε να τον έχουμε μαζί μας, ξέρεις;», ανέφερε

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