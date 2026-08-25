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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Hαποστολή για την μεγάλη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ-Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Ισέκα

οφη
clock 23:39 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ επί κρητικού εδάφους για την μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης (21:00) με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο στάδιο «Βάσιλ Λέφσκι».

Η τελευταία προπόνηση στο Ηράκλειο συνοδεύτηκε με ένα απρόοπτο, καθώς ο Άαρον Ισέκα ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής.

Επίσης, δεν υπολογίζεται και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει θεραπεία και είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο Χρήστος Κόντης έριξε σήμερα το βάρος στην τακτική, ενώ στην αποστολή μετέχουν 24 ποδοσφαιριστές και είναι οι εξής: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.

Η τελευταία προπόνηση θα των «ασπρόμαυρων» θα γίνει αύριο στις 19:00 στην Σόφια.

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