ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας στις 22:00: Για την πρόκριση στη League Phase του Champions League η Ένωση

Η ΑΕΚ παίζει απόψε ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια των τελευταίων ετών, καθώς η πρόκριση επί της Λέφσκι τη στέλνει στη League Phase του Champions League.Η Ένωση υποδέχεται τη Λέφσκι, το βράδυ της Τετάρτης (26/8, 22:00,COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA), στη ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας. Ένα «ραντεβού με την Ιστορία» καθώς στην άκρη της διαδρομής περιμένουν κάποιες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που εκτοξεύουν το πρεστίζ ενός συλλόγου, μαζί με τα περίπου 40.000.000 ευρώ που ισοδυναμεί η συμμετοχή σε αυτό το «πάρτι» της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής elite.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει χαρακτηρίσει ουσιαστικά την αναμέτρηση ως παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει το ευρωπαϊκό στάτους της ομάδας. Η Ένωση θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και την ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα βρίσκεται πλέον ένα ματς μακριά από τον μεγάλο στόχο.

Η εικόνα του πρώτου αγώνα δίνει στην ΑΕΚ λόγους για αισιοδοξία. Στη Σόφια είχε τις σημαντικές ευκαιρίες και θα μπορούσε να είχε φύγει με το διπλό, όμως το 0-0 σημαίνει ότι απόψε δεν έχει περιθώριο για χαλαρό ξεκίνημα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στον καταρτισμό της ενδεκάδας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τεχνικό της Λέφσκι, τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)



Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.



ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Τρέτσιν, Όκο-Φλεξ, Σερζίνιο, Μπάλα, Ρεϊνάλντο.

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