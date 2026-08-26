Νέο μπαράζ μεταναστευτικών ροών - Εκατοντάδες άτομα διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις

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Τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με τις Αρχές να περισυλλέγουν συνολικά περίπου 218 άτομα.

Στην πρώτη περίπτωση, drone της FRONTEX εντόπισε λέμβο με περίπου 71 μετανάστες, 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 70 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και επίσης μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Λίγο αργότερα, περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, εντοπίστηκε τρίτη λέμβος με 77 μετανάστες. Η περισυλλογή τους έγινε από φορτηγό πλοίο με σημαία Δανίας, με προορισμό το λιμάνι της Ιεράπετρας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα καταγράφηκε ακόμα ένα περιστατικό με 67 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Μεταξύ των 67 ατόμων βρίσκονται 35 από το Σουδάν, εκ των οποίων δύο γυναίκες και ένα βρέφος 9 μηνών, 30 από το Μπαγκλαντές, ένας από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθραία.

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