Ηράκλειο: Χειροπέδες στον ληστή με το κράνος και τη μηχανή

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη ληστεία σε περίπτερο στο Ηράκλειο, η οποία είχε σημειωθεί στις 28 Ιουλίου. Μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη και ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απλή συνέργεια στη ληστεία.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνες των αστυνομικών, οι οποίοι χθες πραγματοποίησαν ελέγχους στις οικίες των δύο ανδρών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού, η μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, ένα μαχαίρι, καθώς και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται από τις Αρχές.

Η ληστεία είχε σημειωθεί στις 28 Ιουλίου, όταν ένας άνδρας, φορώντας κράνος και επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, μπήκε στο περίπτερο και με την απειλή όπλου ανάγκασε τον υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα από το ταμείο. Ο δράστης άρπαξε περίπου 70 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με τη μοτοσικλέτα.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι ο 44χρονος ήταν ο φυσικός αυτουργός της ληστεία ς, ενώ ο 46χρονος φέρεται να τον βοήθησε. Συγκεκριμένα, ο 44χρονος φέρεται να είχε επισκεφθεί το σπίτι του 46χρονου, προκειμένου να προετοιμάσει τη ληστεία.

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