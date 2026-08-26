Ηράκλειο: Το αλκοόλ έστειλε τον ανήλικο στο νοσοκομείο

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας 16χρονος στο Ηράκλειο, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε εξοχική κατοικία, σε ένα ακόμη περιστατικό που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας προς Τρίτη, σε περιοχή του Ηρακλείου. Ο 16χρονος βρισκόταν μαζί με άλλα άτομα σε εξοχική κατοικία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να εμφανίσει συμπτώματα μέθης.

Η κατάστασή του κρίθηκε τέτοια ώστε να χρειαστεί η μεταφορά του στο Βενιζέλειο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιπτώσεων που καταγράφονται στην Κρήτη, με ανήλικους να καταλήγουν ακόμη και στα νοσοκομεία εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ. Οι ηλικίες των παιδιών που εμφανίζουν προβλήματα από την κατανάλωση ποτών είναι πλέον ιδιαίτερα μικρές, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Όπως έχει επισημάνει στο Ράδιο Κρήτη ο ψυχίατρος με ειδίκευση στις Νευροεπιστήμες και εθελοντής συνεργάτης του Αλκοολογικού Ιατρείου του ΠΑΓΝΗ, Ευάγγελος Γρινάκης, η επαφή των παιδιών με το αλκοόλ σε μικρή ηλικία μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας επικίνδυνης συνήθειας.

Η εύκολη πρόσβαση στο ποτό, η επιρροή της παρέας, αλλά και η αντίληψη ότι το αλκοόλ αποτελεί στοιχείο διασκέδασης, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές καταστάσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η κατανάλωση αφορά συχνά εφήβους ηλικίας 13 έως 17 ετών, με τις συνέπειες να μην περιορίζονται μόνο στη μέθη. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει θόλωση της συνείδησης, επιθετική συμπεριφορά, ατυχήματα, προβλήματα στην οδήγηση, ενώ σε περιπτώσεις οξείας μέθης μπορεί να υπάρξει ακόμη και κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού.

Στην Κρήτη, σύμφωνα με τον κ. Γρινάκη, το φαινόμενο εμφανίζεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς τα παιδιά έρχονται από μικρή ηλικία σε επαφή με το αλκοόλ, μεταξύ άλλων σε εκδηλώσεις, πανηγύρια και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Την ίδια ώρα, σημαντικό ρόλο στην πρόληψη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αλκοολούχα ποτά όσο και οι ενήλικες που βρίσκονται στο περιβάλλον των ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Χειροπέδες στον ληστή με το κράνος και τη μηχανή

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση