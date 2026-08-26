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Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις

συντάξεις
clock 10:22 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην έναρξη της καταβολής των νέων, αυξημένων συντάξεων χηρείας αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου.

Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές.

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