Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις

Στην έναρξη της καταβολής των νέων, αυξημένων συντάξεων χηρείας αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου.
Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές.
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