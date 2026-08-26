Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις

Στην έναρξη της καταβολής των νέων, αυξημένων συντάξεων χηρείας αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου.



Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές.

Διαβάστε επίσης:

Υπογράφεται τον Σεπτέμβριο η ελληνο-ιταλική συμφωνία για τις δύο φρεγάτες Bergamini

Ακρίβεια: Έρχεται διπλή παρέμβαση σε καύσιμα και ρεύμα