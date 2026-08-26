Σοκ: 16χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας και του 8χρονου αδελφού του

Μια υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερο από έναν χρόνο παίρνει νέα τροπή στη Γιούτα, καθώς ένας 16χρονος κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της 44χρονης μητέρας του, Τζέσικα Όρτον Λάιμαν, και του 8χρονου ετεροθαλή αδελφού του, Ίλαϊ Πέιντερ.

Τα δύο θύματα είχαν βρεθεί νεκρά από πυροβολισμούς στο σπίτι της οικογένειας στη Σαρατόγκα Σπρινγκς, στις 27 Μαρτίου 2025. Τότε ο νεαρός, ηλικίας 15 ετών, είχε υποστηρίξει ότι κοιμόταν και πως δεν αντιλήφθηκε ούτε τους πυροβολισμούς ούτε την αναστάτωση που ακολούθησε, όταν η 17χρονη αδελφή του εντόπισε τις σορούς και κάλεσε τις Αρχές.

MASKED MYSTERY: A teen in Utah has been charged with two counts of aggravated murder in the alleged shooting deaths of his own mother and 8-year-old half-brother — a case that took investigators 17 months to crack.







Prosecutors say a masked figure matching the teen's build was… pic.twitter.com/IkkS1Gh5qL — Fox News US (@FoxUSNews) August 25, 2026





Ωστόσο, 17 μήνες αργότερα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι συγκέντρωσαν στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με τον αρχικό ισχυρισμό του







Η κάμερα που φέρεται να κατέγραψε τον έφηβο



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, κάμερα ασφαλείας από γειτονικό σπίτι κατέγραψε εικόνες λίγο πριν και μετά τους πυροβολισμούς.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ακούστηκε έντονος καβγάς, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί. Λίγες ώρες αργότερα, κάμερες στην περιοχή φέρεται να κατέγραψαν μια φιγούρα με καλυμμένο το πρόσωπο να απομακρύνεται από την περιοχή.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το άτομο που καταγράφηκε είχε το ίδιο ύψος και σωματότυπο με τον κατηγορούμενο, ενώ τα ρούχα και η μάσκα φέρεται να ήταν συμβατά με αντικείμενα που είχε στην κατοχή του.

Ίχνη πυροβολισμών και DNA στο μικροσκόπιο



Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να έπαιξαν και τα εγκληματολογικά ευρήματα.

Παρά τον ισχυρισμό του ότι κοιμόταν, οι Αρχές αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας σε περισσότερα από ένα ρούχα του, μεταξύ άλλων και στα ρούχα που φορούσε όταν έφτασαν στο σπίτι οι διασώστες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο έφηβος είχε γρατζουνιές στον δεξιό ώμο, ενώ DNA του εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια ενός από τα θύματα και στη μέση του σορτς της μητέρας του.







Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ενδέχεται να το πέταξε σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, μεταξύ άλλων σε κοντινό ποτάμι, το οποίο ερευνήθηκε χωρίς αποτέλεσμα.

«Αυτή είναι μια ιστορία δολοφονίας»



Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς και σε μηνύματα που φέρεται να είχε γράψει ο έφηβος, αρκετά από τα οποία περιείχαν έντονη οργή απέναντι στη μητέρα του.

Μεταξύ των μηνυμάτων που αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα υπάρχει και ένα με τίτλο «This is a murder story» («Αυτή είναι μια ιστορία δολοφονίας»).

Σε άλλα μηνύματα φέρεται να έγραφε στη μητέρα του να τον αφήσει ήσυχο, χαρακτηρίζοντάς την «μάγισσα», ενώ σε άλλο εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι η παρουσία της στη ζωή του ήταν ασήμαντη.

Σε ένα ακόμη ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα, φέρεται να εξέφραζε την επιθυμία να μην είχε γεννηθεί, ώστε να μην χρειάζεται να αντιμετωπίζει τη μητέρα του.

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για δύο δολοφονίες



Ο 15χρονος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς και κατηγορία για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Παρότι η υπόθεση ξεκίνησε στο δικαστήριο ανηλίκων, οι εισαγγελικές Αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι επιδιώκουν την παραπομπή του σε δικαστήριο ενηλίκων.

Στη Γιούτα, η καταδίκη για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις μπορεί να επισύρει ποινή από 25 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

Η οικογένεια της Τζέσικα Λάιμαν και του μικρού Ίλαϊ χαιρέτισε τη σύλληψη, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα προς την απονομή δικαιοσύνης, 17 μήνες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε την οικογένεια.

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