Ηράκλειο: Έχασε τη ζωή του πηγαίνοντας στο μεροκάματο ο άτυχος Σάββας...

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 76χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στο Βενεράτο, καθώς ο Σάββας Κ. ήταν ένας άνθρωπος που έδινε καθημερινά τη μάχη της βιοπάλης, μαζί με τη σύζυγό του, στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου.

Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο Πρόεδρος των παραγωγών στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου, Παντελής Παπαδάκης, ο 76χρονος και η σύζυγός του έρχονταν δύο φορές την εβδομάδα στο Ηράκλειο από το χωριό όπου διέμεναν, προκειμένου να διαθέσουν τα προϊόντα που παρήγαγαν. Κηπευτικά, μέλι και άλλα προϊόντα ήταν αυτά που έφερναν στη λαϊκή αγορά στην Παναγίτσα του Μασταμπά, με το ζευγάρι να βρίσκεται πάντα μαζί στη δουλειά.

Έτσι και τα ξημερώματα της Τετάρτης, ξεκίνησαν με το αγροτικό τους όχημα για το Ηράκλειο, χωρίς να γνωρίζουν ότι η διαδρομή αυτή θα ήταν η τελευταία για τον 76χρονο. Στο ύψος του Βενεράτου, περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, το αγροτικό στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι, κινούμενο από την Αγία Βαρβάρα προς το Ηράκλειο, συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε ένας 22χρονος.

Η σύγκρουση, ήταν σφοδρότατη, με τα δύο οχήματα να μετατρέπονται σε άμορφες μάζες σιδερικών και τον 76χρονο να τραυματίζεται θανάσιμα. Η σύζυγός του τραυματίστηκε, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, ενώ τραυματίας είναι και ο 22χρονος οδηγός, ο οποίος, σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική με κάταγμα.

"Για τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών, το δυστύχημα αφήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό" είπε ο Παντελής Παπαδάκης ο οποίος περιγράφει τον 76χρονο ως έναν ήσυχο και ευγενικό άνθρωπο, που μαζί με τη σύζυγό του είχε συνδέσει την καθημερινότητά του με τη δουλειά και τη λαϊκή αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Από τα 15 στο μεροκάματο - "Καλπάζει" η ανήλικη εργασία