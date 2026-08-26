Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του!

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε περιοχή των Χανίων, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημα. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.
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