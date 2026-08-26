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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του!

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 11:35 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε περιοχή των Χανίων, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημα. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

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