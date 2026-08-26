SOS στην Κεντρική Αμερική: Το Ελ Νίνιο «στεγνώνει» τη Διώρυγα του Παναμά

Το Ελ Νίνιο αρχίζει να δείχνει τα δόντια του στην Κεντρική Αμερική και οι πρώτες συνέπειες ξεπερνούν ήδη τα σύνορα της περιοχής.

Παναμάς και Ελ Σαλβαδόρ έχουν σημάνει συναγερμό εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, ενώ η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων πιέζει τα αποθέματα νερού, πλήττει τις καλλιέργειες και αναγκάζει τη Διώρυγα του Παναμά να περιορίσει την κίνηση των πλοίων.

Η κυβέρνηση του Παναμά κήρυξε την Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες αντιμετώπισης των συνεπειών του φαινομένου, το οποίο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορεί να συμβεί», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Ντινόσκα Μοντάλβο, εξηγώντας ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει στις αρχές να κινηθούν ταχύτερα απέναντι στις επιπτώσεις τόσο των ακραίων βροχοπτώσεων όσο και της ξηρασίας.

Λιγότερα πλοία στη Διώρυγα του Παναμά

Η πιο άμεση διεθνής συνέπεια καταγράφεται στη Διώρυγα του Παναμά, μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.

Η έλλειψη βροχοπτώσεων έχει μειώσει τα διαθέσιμα αποθέματα νερού, με αποτέλεσμα η αρμόδια αρχή να ανακοινώσει περιορισμό των διελεύσεων. Από τις 3 Σεπτεμβρίου ο ημερήσιος αριθμός των πλοίων θα μειωθεί από 36 σε 34 και από τις 15 Σεπτεμβρίου θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 32.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Από τη Διώρυγα, μήκους περίπου 80 χιλιομέτρων, περνά περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χρήστες της.

Οι περιορισμοί δημιουργούν έτσι έναν ακόμη πιθανό πονοκέφαλο για τη διεθνή ναυτιλία: λιγότερες διαθέσιμες διελεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες αναμονές, αλλαγές δρομολογίων και αυξημένο μεταφορικό κόστος, εφόσον η ξηρασία επιμείνει.

Κόκκινος συναγερμός στο Ελ Σαλβαδόρ

Λίγο βορειότερα, η κατάσταση γίνεται επίσης κρίσιμη. Οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ κήρυξαν κόκκινο συναγερμό σε ολόκληρη τη χώρα, το υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, καθώς η ξηρασία έχει ήδη προκαλέσει ζημιές στις καλλιέργειες και μείωση των αποθεμάτων νερού.

«Κηρύσσεται κόκκινος συναγερμός εξαιτίας της ξηρασίας σε όλη την επικράτεια», ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με εκτεταμένη ανομβρία, ενώ μόνο μέσα στον Αύγουστο καταγράφηκαν 14 ρεκόρ θερμοκρασίας.

Τα έκτακτα μέτρα περιλαμβάνουν στενότερη παρακολούθηση των υδάτινων πόρων και των καλλιεργειών, εντοπισμό των κοινοτήτων που βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση και ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Οι συνέπειες για τη γεωργία είναι ήδη ορατές. Σύμφωνα με τις οργανώσεις μικρών και μεσαίων αγροτικών παραγωγών, οι απώλειες στην πρώτη συγκομιδή σιτηρών εκτιμάται ότι θα φθάσουν περίπου το 20%, ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επισιτιστική βοήθεια για τις οικογένειες των αγροτών που πλήττονται.

Η ξηρασία εξαπλώνεται στην περιοχή



Το Ελ Σαλβαδόρ βρίσκεται εν μέρει στον λεγόμενο «άνυδρο διάδρομο» της Κεντρικής Αμερικής, μια λωρίδα γης ιδιαίτερα ευάλωτη στην ξηρασία και στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται στην Ονδούρα, όπου καλλιέργειες καλαμποκιού και φασολιών έχουν υποστεί ζημιές στις νότιες και δυτικές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση έχει θέσει σχεδόν το 80% της επικράτειας σε κατάσταση συναγερμού.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στην απώλεια γεωργικής παραγωγής. Απειλεί να εξελιχθεί σε ευρύτερη επισιτιστική κρίση για μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η Κεντρική Αμερική «πιθανόν» να είναι η περιοχή που θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, σε σχετικούς όρους, όσον αφορά τη διατροφική ανασφάλεια εξαιτίας του Ελ Νίνιο.

Ένα Ελ Νίνιο που μπορεί να γράψει ιστορία

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια, όταν τα επιφανειακά νερά στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό θερμαίνονται σημαντικά. Η μεταβολή αυτή επηρεάζει για μήνες τα συστήματα ανέμων, ατμοσφαιρικών πιέσεων και βροχοπτώσεων, προκαλώντας μεγάλες αποκλίσεις από τα συνηθισμένα καιρικά πρότυπα σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη.

Αυτή τη φορά, όμως, οι προειδοποιήσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Ειδικός της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Met Office εκτίμησε ότι το φαινόμενο μπορεί να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει παρατηρηθεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Και καθώς η φυσική θέρμανση του Ειρηνικού έρχεται να προστεθεί σε έναν πλανήτη που έχει ήδη θερμανθεί από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον καιρό. Από τις σοδειές και τα αποθέματα νερού έως τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς του κόσμου, το Ελ Νίνιο αρχίζει να μετατρέπεται από μετεωρολογικό φαινόμενο σε οικονομικό και επισιτιστικό κίνδυνο με παγκόσμιες διαστάσεις.

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