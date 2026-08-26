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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ανησυχία για αγέλες αδέσποτων – Παρέμβαση Δήμου μετά από καταγγελίες

σκύλος
clock 12:22 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αυξάνονται οι καταγγελίες κατοίκων για αγέλες αδέσποτων σκύλων που κινούνται σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία, ιδιαίτερα σε γονείς και ηλικιωμένους.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό στον Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου, όπου, σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Ράδιο Κρήτη, κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αγέλη 16 σκύλων, ορισμένοι από τους οποίους παρουσίασαν επιθετική συμπεριφορά.

Μετά τις καταγγελίες, το ekriti.gr επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σπύρο Κατσαμποξάκη, ο οποίος προχώρησε στην επίσημη καταγραφή του περιστατικού και έδωσε εντολή στην ανάδοχο εταιρεία για την περισυλλογή και φροντίδα των ζώων, καθώς και για τη στείρωση και αποπαρασίτωσή τους.

Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει, καθώς μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών τα ζώα, βάσει του ισχύοντος πλαισίου, επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει κυνοκομείο για τη φιλοξενία τους.

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