HERAKLION HILLS 2026: Η Λοφούπολη υποδέχεται τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού!

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Η Λοφούπολη υποδέχεται αθλητές και επισκέπτες στο HERAKLION HILLS 2026, το διήμερο 29 και 30 Αυγούστου, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει αγώνες δρόμου, ποδηλασία, μουσική και κρητική φιλοξενία, με στόχο να αναδείξει τη Λοφούπολη, το Ηράκλειο και την Κρήτη.

Η διοργάνωση ανοίγει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 17:00, με την τέλεση του Αγιασμού από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, η παρουσία του οποίου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Λοφούπολη και τον Σύλλογο.

Στις 18:00 ξεκινούν οι αγώνες δρόμου, ενώ την Κυριακή 30 Αυγούστου πραγματοποιείται ο ποδηλατικός αγώνας, στο πλαίσιο του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Την τεχνική υποστήριξη των αγώνων δρόμου παρέχουν η ομάδα «Μινωίτες» και ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος», ενώ του ποδηλατικού αγώνα ο προπονητής της Ε.Ο.Π. Νίκος Κουμπενάκης.

Το Σάββατο στις 21:30, η Μαρία Αστερίου και ο Βαγγέλης Βέλλος ανοίγουν το μουσικό πρόγραμμα, ενώ την Κυριακή η γιορτή ολοκληρώνεται με μεγάλη κρητική βραδιά με τον Άρη Ρούλιο και το συγκρότημά του.

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Με τη στήριξη φορέων και της επιχειρηματικής Κρήτης

Το HERAKLION HILLS 2026 πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τη συνεργασία του Π.Ο.Η. «Κάστρο» και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, καθώς και τη θεσμική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Χορηγοί, επιχειρήσεις και επαγγελματίες στηρίζουν έμπρακτα τη διοργάνωση, η οποία παράλληλα προβάλλει την επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης και τη σύνδεσή της με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

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