Ηλίας Βρεττός: Η κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος»

Ο Ηλίας Βρεττός έκανε διακοπές στην Κύμη και πραγματοποίησε ένα παιδικό του όνειρο. Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έκανε κατάδυση κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος».

Ο ίδιος καταδύθηκε σε βάθος 38 μέτρων και κατάφερε να φτάσει στο ναυάγιο και να καταγράψει σπάνια υποβρύχια πλάνα. Στη βάρκα βρισκόταν και ο πατέρας του.

«30 χρόνια μετά βρήκα το «Δύστος». Στην Κύμη, την πατρίδα μου, έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής μου. Βρήκα το ναυάγιο του «Δύστος» παρέα με τον φίλο μου το Γιώργο,και τον πατέρα μου βαρκάρη. Καταδυθήκαμε σε αυτό, σε βάθος 38 μέτρων, και καταφέραμε να καταγράψουμε σπάνια υποβρύχια πλάνα.

Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε. Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια.

Και αυτή τη φορά, το «Δύστος» δεν ήταν απλά μια ιστορία ή ένας προορισμός. Ήταν μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου. Δύστος — Κύμη, Αύγουστος 2026. 30 χρόνια μετά» έγραψε χαρακτηριστικά.

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