Στη Σόφια για την πρόκριση ο ΟΦΗ – Το «ντοπάρισμα» του Μπούση στην αποστολή (βίντεο)

Ο ΟΦΗ αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης για τη Σόφια, όπου αύριο (27/8-21:00) θα δώσει τη μεγάλη ρεβάνς απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Η αποστολή του ΟΦΗ έφυγε από το Ηράκλειο σε κλίμα αισιοδοξίας, έχοντας ως μεγάλο «όπλο» το 3-0 του πρώτου αγώνα. Οι Κρητικοί γνωρίζουν, ωστόσο, ότι χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση και σωστή διαχείριση, καθώς η ΤΣΣΚΑ θα επιχειρήσει να ανατρέψει τα δεδομένα στην έδρα της.

Image

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης». Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας περίμενε στην είσοδο την αποστολή και χαιρέτησε έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της, θέλοντας να τους δείξει έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό τους.

Η κίνηση του Μιχάλη Μπούση είχε και ξεκάθαρο ψυχολογικό χαρακτήρα, με τον πρόεδρο να επιχειρεί να «ντοπάρει» την ομάδα πριν από το κρίσιμο ταξίδι. Ο ΟΦΗ πλέον βρίσκεται στη Σόφια, με στόχο να κάνει το τελευταίο βήμα και να πανηγυρίσει μια σημαντική ευρωπαϊκή πρόκριση.

Image

Ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης, μίλησε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην αναχώρηση του ΟΦΗ για την Σόφια και έδειξε την υπερηφάνεια του για τον γιο του και τον εγγονό του, και όσα έχουν πετύχει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, μίλησε για την απόφαση του Μιχάλη Μπούση να πάρει τον ΟΦΗ το 2018.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Μπούση:

«Θέλω να πω μία μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Αύριο είναι μία μεγάλη μέρα. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Είμαι περήφανος για τον γιο μου τον Μιχάλη, που το 2018 μου είπε ότι θέλει να πάρει μία ομάδα. Δεν ξέραμε ποια ομάδα να πάρει και του είπα ότι το μεγαλύτερο νησί είναι η Κρήτη μας και η ομάδα δεν πάει καλά.

Τότε μου είπε, πατέρα έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου λες. Και αυτό έκανε και γι’ αυτό είμαι πολύ υπερήφανος για όλη τη στήριξη, όλη την αγάπη. Είμαι περήφανος για τον Δημήτρη και τον πατέρα του τον Μιχάλη, που πάντα κάνουν τα πάντα για εμάς, όλους τους οπαδούς και όλη την Κρήτη. Καλή επιτυχία για τον αγώνα αύριο!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: H αποστολή για την μεγάλη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ-Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Ισέκα