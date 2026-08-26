Σε ρυθμούς 3ης Σεπτέμβρη το Ηράκλειο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ

Το Ηράκλειο μετατρέπεται φέτος στην «πρωτεύουσα» του ΠΑΣΟΚ καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε για πρώτη φορά να μεταφέρει την κεντρική πολιτική εκδήλωση για την επέτειο της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη. Με τη συμπλήρωση 52 ετών από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ το 1974, το παραδοσιακό «κάστρο» του κινήματος στην Κρήτη ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια μαζική, παγκρήτια συγκέντρωση με έντονο πολιτικό συμβολισμό.

Στην Πλατεία Ελευθερίας η Κεντρική Ομιλία

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει την κεντρική του πολιτική ομιλία. Η επιλογή της τοποθεσίας φέρει διπλό μήνυμα: αφενός τιμά τους διαχρονικούς δεσμούς της Κρήτης με την προοδευτική παράταξη και αφετέρου αναδεικνύει τη γενέτειρα του σημερινού προέδρου, δίνοντας το σύνθημα για μια νέα εκλογική και πολιτική αντεπίθεση από την περιφέρεια. Η επέτειος της 3ης Σεπτεμβρίου παραμένει το πολιτικό «DNA» του κινήματος. Το timing της εκδήλωσης στο Ηράκλειο είναι κομβικό, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας λίγες ημέρες πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις κλιμακίων ενώ ο σχεδιασμός για την ίδια την 3η Σεπτεμβρίου γίνεται κεντρικά από το κόμμα όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη ο πρόεδρος της ΝΕ Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κάββος.

«Κινητοποίηση» σε όλο το νησί και Οργανωτικά Στοιχήματα

Σύμφωνα με τον κ. Κάββο, οι τοπικές οργανώσεις βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας, με τη Νομαρχιακή Επιτροπή (ΝΕ) Ηρακλείου να πραγματοποιεί διευρυμένες συνεδριάσεις για τον συντονισμό της εκδήλωσης. Το μεγάλο στοίχημα της Χαριλάου Τρικούπη είναι η «λαοθάλασσα», με τις προετοιμασίες να περιλαμβάνουν:

- Παγκρήτιο Κομβόι: Σχεδιάζεται μεγάλη μετακίνηση μελών και φίλων με πούλμαν και αυτοκινητοπομπές από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο.

- Επαφές: Κλιμάκια του κόμματος πραγματοποιούν εξορμήσεις σε όλη την Κρήτη προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση.

- Εορταστικό Γεύμα στο Λασίθι: Την παραμονή της επετείου, 2 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί ειδικό γεύμα στελεχών στο Ψυχρό Λασιθίου, προμηνύοντας το κλίμα της επόμενης ημέρας.

Αναλυτικότερα το σχέδιο προβλέπει πολιτική «απόβαση» από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με κλιμάκια τομεαρχών βουλευτών, στελεχών και αυτοδιοικητικών να περιοδεύουν σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι όπου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη την Παιδεία, την οικονομία την περιφερειακή ανάπτυξη κ.α . Περισσότερα από 80 κρητικά στελέχη έχουν ήδη συμμετάσχει στις οργανωτικές συσκέψεις. Την παραμονή της επετείου θα πραγματοποιηθεί γεύμα στο Ψυχρό Λασιθίου, ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου σχεδιάζεται κομβόι αυτοκινήτων και πούλμαν από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο. Θα ακολουθήσουν η ομιλία Ανδρουλάκη και συναυλία, με στόχο εικόνες που θα θυμίζουν τις παλιές «λαοθάλασσες» του ΠΑΣΟΚ.

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