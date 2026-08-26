Στο «μάτι» της ΑΑΔΕ όσοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις τα τελευταία 15 χρόνια

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Στην αναζήτηση φορολογούμενων που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις από το 2010 επιδίδονται οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσα από ειδικό σχέδιο που έχει δρομολογήσει, προκειμένου να κλείσει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ για να βρουν ποιοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση και για να προσδιορίσει τους φόρους που αναλογούν διενεργούν στοχευμένες διασταυρώσεις σε διάφορα φορολογικά και μη στοιχεία, που προέρχονται από δεδομένα που υπάρχουν ήδη στην ΑΑΔΕ, καθώς και από δεδομένα άλλων ή ιδιωτικών φορέων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί παραγραφής, η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα, να αναζητεί φορολογούμενους ακόμη και 15 χρόνια πίσω, εάν δεν έχουν υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση.

Ειδικότερα οι φορολογικές υπηρεσίες διασταυρώνουν δεδομένα από:

Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην Α.Α.Δ.Ε. και δύνανται να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών από φορολογικές αρχές άλλων χωρών.

Τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση, η οποία εξυπηρετεί την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων εισοδημάτων, των παρακρατούμενων φόρων ή των δαπανών.

Πότε έρχονται τα σημειώματα

Στους φορολογούμενους που θα βρεθούν «ακάλυπτοι» φορολογικά, θα κοινοποιηθούν σημειώματα με τον «διοικητικό προσδιορισμό του εκτιμώμενου φόρου». Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, πρόκειται για το ελεγκτικό πρόγραμμα που προβλέπει τον καταλογισμό φόρου κατ΄ εκτίμηση, που προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ, για όσους φορολογουμένους εντοπιστούν πως δεν έχουν υποβάλει δήλωση, για τουλάχιστον ένα φορολογικό έτος, μέχρι 30/09/2026».

Αναλυτικότερα, στα φυσικά πρόσωπα, που θα εντοπιστούν να μην έχουν υποβάλει δήλωση, θα εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, εφόσον προκύπτει:

Φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης από πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα και

Ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ και κατά περίπτωση.

Επί του φόρου υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενδεχομένως τέλος επιτηδεύματος και φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα έτη που ίσχυαν και εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη σχέση ή το Σύμφωνο Συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου.

Αμφισβήτηση

Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα, αφού λάβει την πράξη του εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το οικείο φορολογικό έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την υποβολή της δήλωσης ακυρώνεται ο εκτιμώμενος προσδιορισμός του φόρου και γίνεται νέα εκκαθάριση με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά.

Πηγή: sofokleousin.gr

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